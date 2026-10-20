PSV tunjukkan karakter di Porto dan raih kemenangan pertama di Liga Champions

PSV menang 1-0 atas FC Porto pada Selasa dalam fase grup Liga Champions. Ini merupakan kemenangan pertama tim asal Eindhoven itu di fase liga, setelah bermain imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk dan kalah 0-1 dari RB Leipzig. Guus Til menjadi penentu kemenangan PSV pada babak kedua.

Ivan Perisic nyaris membawa PSV unggul pada menit keenam, tetapi sundulan pemain Kroasia itu menyambut umpan Lutsharel Geertruida melambung tipis di atas gawang. Di sisi lain, Oskar Pietuszewski melepaskan tembakan ke sisi luar jaring gawang setelah serangan balik cepat Porto. Tak lama kemudian, penyerang sayap asal Polandia itu kembali menembak melebar dari posisi yang menjanjikan.

Awal pertandingan berlangsung hidup. Til melepaskan tembakan melengkung yang melintas tipis di sisi kanan tiang gawang. PSV tidak gentar menghadapi tim asuhan Francesco Farioli dan menerapkan tekanan tinggi untuk segera merebut kembali bola. Porto jelas kesulitan menghadapi cara bermain tim tamu.

Setelah hampir setengah jam pertandingan berjalan, wasit Daniel Siebert menolak memberikan penalti ketika Pietuszewski terjatuh dengan mudah setelah bersentuhan dengan Til. PSV terus mencari peluang menyerang dan harus menelan kekecewaan ketika tembakan Mauro Júnior dari sedikit di luar kotak penalti melambung di atas gawang.

Filip Kostic tampak berpeluang membawa PSV unggul menjelang turun minum setelah Alberto Costa kehilangan bola secara ceroboh. Namun, tembakan bek kiri itu melebar. Dest juga mencoba melepaskan tembakan, tetapi PSV belum mampu unggul setelah 45 menit.

Porto meningkatkan tekanan pada babak kedua sehingga PSV lebih sulit membangun serangan. Tim asuhan Bosz terpaksa bermain lebih bertahan dan mengurangi risiko saat maju menyerang. Meski demikian, PSV nyaris unggul ketika tembakan keras Esmir Bajraktarevic membentur tiang gawang. Tak lama kemudian, gol yang ditunggu akhirnya tercipta. Bola bergerak melalui Bajraktarevic dan Mijnans sebelum sampai kepada Til di tiang jauh, yang menyambarnya masuk.

Kepercayaan diri PSV meningkat dan upaya Mijnans dari posisi yang menjanjikan digagalkan Diogo Costa. Tembakan Dest yang berubah arah melambung tipis di atas mistar pada menit ke-68. Di sisi lain, Kovár menjaga keunggulan PSV dengan penyelamatan gemilang, sebelum Geertruida menghalau tembakan Victor Froholdt di garis gawang. PSV harus bertahan habis-habisan karena sesaat kemudian Dest menggagalkan gol penyeimbang Porto.

Tim asal Eindhoven itu mampu mempertahankan keunggulan pada fase akhir pertandingan dan mencatatkan kemenangan gemilang di kompetisi Eropa. Tantangan berikutnya adalah Club Brugge pada 4 November. Setelah itu, mereka akan menghadapi laga besar melawan Real Madrid pada 24 November.