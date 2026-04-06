PSV ternyata tidak benar-benar menjadi juara dalam satu hal: 'Bahkan di Ajax pun hal itu tidak separah itu'

PSV dinobatkan sebagai juara paling awal sepanjang sejarah pada hari Minggu. Hal ini terjadi setelah tim peringkat kedua, Feyenoord, bermain imbang saat bertandang ke markas FC Volendam (0-0). Jurnalis Willem Vissers menilai PSV memang pantas memimpin klasemen dan tidak setuju dengan kritik yang menyebut tim asal Eindhoven itu sebagai 'juara yang beruntung'.

Di antaranya Feyenoord dan Ajax mengikuti dengan jarak yang cukup jauh dari tim asuhan Peter Bosz. ''Tapi PSV tidak bisa berbuat apa-apa jika tim lain begitu buruk. Menurut saya, mereka adalah juara karena keunggulan mutlak,'' demikian kesimpulan Vissers sehari setelah meraih gelar juara liga dalam acara Voetbalpraat.

Vissers juga menyoroti satu hal yang perlu diperbaiki. PSV kebobolan cukup banyak gol, seperti saat menjamu FC Utrecht, yang meski tertinggal 0-2, akhirnya tetap dikalahkan 4-3. ''Ada dua hal yang jelas terlihat. Kerentanan pertahanan. Mereka kebobolan empat puluh gol, bahkan Ajax pun kebobolan lebih sedikit (37, red). Di sisi lain, mencetak gol terasa sangat mudah.''

Kenneth Perez juga terkejut dengan kelemahan pertahanan di Eindhoven. ''Seringkali pertahanan mereka benar-benar kacau. Menurut saya, jumlah gol yang kebobolan sangat tinggi untuk kompetisi yang tidak terlalu kuat,'' keluh mantan gelandang PSV itu.

Rekan satu meja Maarten Wijffels tertarik melihat apa yang akan dilakukan PSV di bursa transfer musim panas. ''Saya pikir PSV sebaiknya kembali menjajaki pasar Latin. Racun Latin juga ada dalam DNA mereka. Sebut saja, para Héctor Moreno.''

“Mengapa PSV tidak bisa mendatangkan Héctor Moreno? Saya pikir itu masih mungkin. Hanya saja, apakah mereka akan melakukannya atau tidak? Saya rasa mereka mungkin akan melakukannya lagi,” kata Wijffels sambil mencoba memahami pikiran direktur teknis Earnest Stewart.

Perez punya keraguan tersendiri. ''Dulu, saat mereka punya pemain seperti itu, ada pelatih dari organisasi pertahanan. Kita tidak banyak mengenal pemain Amerika Selatan yang suka berlari ke depan dan berdiri sendirian.''