PSV tampaknya tidak akan bekerja sama dengan pria yang telah bermain dalam 141 pertandingan untuk klub tersebut

PSV untuk saat ini tidak menanggapi tawaran terbuka dari Érick Gutiérrez. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad.

Gelandang berusia 30 tahun dari Chivas itu dengan antusias menawarkan diri kepada klub asal Eindhoven tersebut pekan lalu. Saat ini, Gutiérrez tidak masuk dalam skuad pertandingan klub Meksiko tersebut.

PSV tampaknya tidak akan menanggapi tawaran ini, demikian tulis Elfrink. Musim dingin lalu, Gutiérrez kembali ditawarkan kepada juara nasional asal Eindhoven tersebut.

Antara 2018 dan 2023, Gutiérrez tampil 141 kali untuk PSV. Selanjutnya, pemain yang telah 36 kali membela tim nasional ini kembali ke negara asalnya.

Pada periode pertamanya di PSV, Gutiérrez memenangkan piala dua kali. Ia juga meraih satu trofi Johan Cruijff Schaal.

Sepanjang tahun kalender 2026, Gutiérrez tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Chivas. Pemain asal Meksiko ini memiliki konflik dengan manajemen klub.

Gutiérrez menyatakan melalui sebuah wawancara bahwa ia ingin kembali. Namun, hal itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan.