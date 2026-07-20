PSV tampaknya harus melupakan peluang mendapatkan jutaan untuk sang bek

Adam Nagalo tampaknya tidak akan meninggalkan PSV untuk saat ini. Jurnalis Mounir Boualin melaporkan pada hari Senin bahwa sang bek belum mencapai kesepakatan dengan klub Turki Corum FK mengenai detail terakhir seputar kontraknya.

PSV dan Corum telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Nagalo pekan lalu. Bek berusia 23 tahun itu diperkirakan akan dijual dengan harga antara 2,5 hingga 3 juta euro, dan Nagalo telah berangkat ke Turki untuk menjalani pemeriksaan medis.

Direktur teknis Earnest Stewart sebenarnya sudah ingin menjual Nagalo pada jeda musim dingin musim lalu. Namun, pada akhirnya ia dipinjamkan ke Konyaspor. Kini, masih menjadi pertanyaan apakah petualangan baru di Turki akan terwujud bagi pemain asal Burkina Faso tersebut.

Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa Konyaspor ingin meminjam Nagalo lagi. Namun, klub Turki tersebut untuk saat ini belum bersedia memenuhi besaran biaya peminjaman yang diminta.

Nagalo memulai petualangannya di PSV pada pertengahan 2024 dengan harapan yang tinggi, saat itu PSV mentransfer tujuh juta euro ke klub Denmark, FC Nordjsaelland. Bek muda tersebut hanya tampil dalam dua belas pertandingan, termasuk beberapa penampilan sebagai pemain pengganti.

Hal itu sebagian disebabkan oleh cedera dan infeksi malaria. Dalam beberapa waktu terakhir, Nagalo juga berlatih terpisah dari kelompok karena kondisinya belum fit.

PSV pun menjual Nagalo dengan kerugian, namun tetap memperoleh beberapa juta dari penjualan pemain yang didatangkan dua tahun lalu tersebut. Kontrak Nagalo di Eindhoven sebenarnya masih berlaku selama tiga musim lagi.