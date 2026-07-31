PSV tampaknya harus bergerak cepat untuk mendatangkan Filip Kostic. Pemain kidal yang berstatus bebas transfer itu bisa meneken kontrak berdurasi beberapa tahun di tempat lain, demikian dipastikan Eindhovens Dagblad pada Jumat.

Menurut pengamat klub Rik Elfrink, AEK Athena telah menawarkan kontrak berdurasi dua tahun kepada Kostic. Masih belum diketahui apakah penyerang Serbia (33) itu akan menerima tawaran dari klub Yunani tersebut.

Voetbal International melaporkan pada Kamis bahwa PSV telah mengajukan tawaran kepada Kostic, tetapi belum ada respons yang datang. ''Itu mengisyaratkan bahwa kedatangannya akan menjadi cerita yang sulit, tetapi pada saat yang sama, jika ada jawaban ya, kesepakatan tetap bisa terwujud dengan cepat.''

Kostic bisa bergabung ke mana saja dengan status bebas transfernya dan tampaknya sedang mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Masih harus ditunggu apakah PSV akan kembali mengajukan tawaran, atau mulai melihat alternatif lain.

Pemain berpengalaman itu sebelumnya pernah bermain di Belanda bersama FC Groningen. Ia juga pernah membela antara lain VfB Stuttgart, Hamburger SV, dan Eintracht Frankfurt. Hingga musim lalu, Kostic masih terikat kontrak dengan Juventus.

PSV terutama sedang melihat opsi untuk posisi bek kiri. Anass Salah-Eddine sejatinya bisa dipermanenkan dari AS Roma, tetapi klub gagal mencapai kesepakatan dengan pemain internasional Maroko tersebut.

Klub asal Eindhoven itu sebelumnya merekrut Sven Mijnans dari AZ. Selain itu, Lutsharel Geertruida juga masuk radar, bek yang juga ada dalam daftar Feyenoord.