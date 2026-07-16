PSV tampaknya dapat segera melepas pemain yang dianggap gagal senilai tujuh juta euro tersebut

Adam Nagalo akan segera meninggalkan PSV. Voetbal International dan Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa Corum FK, klub yang baru promosi dari Turki, telah mengajukan tawaran sebesar antara 2,5 hingga 3 juta euro untuk sang bek.

PSV sedang melakukan pembicaraan dengan Corum mengenai transfer musim panas sang bek yang sudah tidak lagi dibutuhkan di Eindhoven. Jika kesepakatan tercapai, maka setelah menjalani pemeriksaan medis, kontrak berdurasi beberapa tahun akan ditandatangani di Turki.

Direktur teknis Earnest Stewart sebenarnya sudah ingin melepas Nagalo pada bursa transfer musim dingin musim lalu. Saat itu, ia akhirnya dipinjamkan ke Konyaspor. Kini, petualangan baru di Turki menanti pemain berusia 23 tahun asal Burkina Faso tersebut.

Nagalo memulai petualangannya di PSV pada pertengahan 2024 dengan harapan yang cukup besar, saat itu PSV mentransfer tujuh juta euro ke klub Denmark, FC Nordjsaelland. Bek muda ini hanya tampil dalam dua belas pertandingan, termasuk beberapa penampilan sebagai pemain pengganti.

Bek tengah ini hingga baru-baru ini tidak ikut berlatih bersama skuad asuhan Peter Bosz. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatih PSV tersebut tidak melihat masa depan bagi Nagalo di klub juara nasional tersebut.

PSV pun menjual Nagalo dengan kerugian, namun tetap memperoleh beberapa juta dari penjualan pemain yang didatangkan dua tahun lalu tersebut. Kontrak Nagalo di Eindhoven masih berlaku selama tiga musim ke depan.