PSV tampaknya akan secara resmi melepas pemain barunya yang dibeli seharga 3,5 juta euro pada musim panas ini

Joël Drommel tampaknya akan meninggalkan PSV musim panas ini, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027. Kiper yang dipinjamkan ke Sparta Rotterdam ini ingin tetap menjadi kiper utama, sebuah jaminan yang tidak dapat diberikan PSV kepadanya.

Menurut Eindhovens Dagblad, PSV ingin mendapatkan 'jumlah yang layak' dari kemungkinan kepergian Drommel. Jurnalis transfer Mounir Boualin dilaporkan meminta setidaknya empat juta euro kepada juara dari Eindhoven, namun menurut pengamat klub Rik Elfrink, jumlah tersebut lebih rendah.

Kemungkinan Drommel akan hengkang setelah musim ini tampak sangat besar. PSV tetap ingin melanjutkan dengan Matej Kovar dan Nick Olij, ditambah Tijn Smolenaars dari Jong PSV yang kemungkinan akan dipromosikan. Klub asal Eindhoven ini berencana meminjamkan Niek Schiks pada musim depan.

Drommel baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon rekrutan Feyenoord, meski transfer tersebut tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Feyenoord dan Ajax biasanya merupakan satu-satunya klub yang mampu memenuhi tuntutan gaji Drommel.

Menurut berbagai sumber, Drommel menolak untuk menjadi kiper cadangan di klub lain, sehingga Feyenoord tampaknya bukan opsi yang memungkinkan. Kiper Sparta ini juga terbuka untuk petualangan di kompetisi luar negeri.

PSV merekrut Drommel dari FC Twente pada 2021 dengan biaya 3,5 juta euro. Ia menjadi pilihan utama di Philips Stadion pada musim pertamanya, namun situasinya berubah ketika Walter Benítez lebih diutamakan di bawah mistar gawang. Dengan kedatangan Kovar dan Olij, Drommel sementara waktu memilih bergabung dengan Sparta.

Drommel kalah 0-2 dari PSV pada Sabtu lalu, tim yang telah menjadi juara seminggu sebelumnya. Meskipun demikian, tim asal Rotterdam ini masih berada dalam persaingan ketat untuk memperebutkan tiket ke babak play-off kompetisi Eropa.

Kiper tersebut berbicara dengan Hans Kraay junior dari ESPN mengenai masa depannya setelah pertandingan usai. ''Sejujurnya, saya rasa peluang saya untuk kembali ke PSV tidak terlalu besar. Namun, pembicaraan masih harus dilakukan. Kita semua akan lihat nanti apa yang akan terjadi,'' kata Drommel, yang menyebutkan bahwa memang ada minat konkret. ''Ada sebuah klub dari Belanda, ya. Ada juga klub dari luar negeri yang telah menghubungi. Tapi bukan berarti saya benar-benar menginginkannya,'' kata kiper Sparta tersebut.

Kemudian Kraay bertanya dengan lantang apakah itu AZ. ''Apakah klub itu dimulai dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Z?'' kata Kraay. Setidaknya Drommel bisa mengakhiri rumor itu. ''Tidak, bukan itu,'' katanya dengan tegas.