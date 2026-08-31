Dennis Man kemungkinan akan meninggalkan PSV setelah baru satu tahun. Voetbal International melaporkan pada Senin bahwa Lazio berharap bisa merekrut winger berusia 28 tahun itu dari PSV. Menurut majalah mingguan tersebut, klub Italia itu ingin meminjamnya.

De Telegraaf juga memberitakan minat Lazio. Surat kabar itu menulis bahwa ‘klub-klub tersebut sedang bernegosiasi soal transfer, dengan opsi peminjaman juga terbuka’.

PSV membayar 9 juta euro kepada Parma pada musim panas lalu untuk memboyong Man ke Eindhoven. Namun, pada musim pertamanya, pemain berkaki kiri itu gagal berkembang menjadi starter yang tak tergantikan.

Meski begitu, Man bisa menoleh ke statistik yang sangat baik. Dalam 2.156 menit bermain, yang terbagi dalam 39 pertandingan resmi, pemain Rumania itu mencatatkan sebelas gol dan tujuh assist.

Man, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Eindhoven, memiliki persaingan ketat di PSV. Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Amir Bouhamdi, dan Esmir Bajraktarevic sama-sama bisa bermain sebagai winger, dan PSV juga masih akan memperkuat diri dengan Sami Ouaissa dari NEC.

Man sebelumnya bermain di Italia bersama Parma. Dalam 142 pertandingan resmi, sang penyerang mencatatkan 28 gol dan 17 assist untuk klub tersebut.

Lazio saat ini berada di posisi keempat Serie A dengan enam poin dari dua pertandingan. Di klub itu bermain antara lain Kenneth Taylor, Tijjani Noslin, dan Josip Sutalo.