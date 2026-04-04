PSV berhasil merebut gelar juara tak resmi dengan cara yang menegangkan pada Sabtu lalu. Tim asal Eindhoven ini sempat tertinggal dua gol lebih dulu saat menghadapi FC Utrecht, namun berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya berkat penampilan gemilang Ismael Saibari (dua gol dan satu assist). PSV kemudian kembali kehilangan keunggulan, namun akhirnya mencetak gol penentu di menit-menit akhir injury time: 4-3. Pemain pengganti Couhaib Driouech dinobatkan sebagai pahlawan pertandingan. PSV hanya bisa disalip oleh Feyenoord secara teori. Jika tim asal Rotterdam itu kehilangan poin melawan FC Volendam pada Minggu, PSV pun berhak menyebut diri sebagai juara resmi.

Pertandingan dimulai secara dramatis bagi PSV, yang sudah tertinggal dalam tiga menit pertama. Artem Stepanov mendapat ruang bebas setelah umpan silang dari Vesterlund dan mencetak gol dengan tenang. Kurang dari sepuluh menit kemudian, skor bahkan menjadi 0-2 melalui Gjivai Zechiël, yang memanfaatkan pertahanan lemah setelah umpan panjang.

PSV terlihat kesulitan menghadapi awal yang kuat dari Utrecht, namun perlahan-lahan mulai menguasai pertandingan. Ismael Saibari mencetak gol penyeimbang di pertengahan babak pertama melalui aksi individu yang apik. Meskipun ada beberapa peluang besar, termasuk bagi Guus Til dan Sildillia, skor tetap 1-2 saat jeda.

Segera setelah babak kedua dimulai, PSV kembali mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Saibari kembali menjadi bintang dengan mencetak gol keduanya malam itu setelah pertahanan Utrecht gagal mengantisipasi. Tim tuan rumah mencium peluang dan terus menekan.

Tekanan tersebut berbuah gol 3-2, sekali lagi dengan Saibari sebagai bintang utama. Gelandang tersebut tiba-tiba membebaskan diri dengan kontrol bola yang luar biasa dan menyajikan bola dengan sempurna untuk Til, yang dengan mudah menyelesaikannya. PSV tampaknya telah sepenuhnya membalikkan keadaan pertandingan.

Namun, di pertengahan babak kedua, PSV harus menelan pil pahit. Kapten Jerdy Schouten mengalami cedera lutut saat berebut bola dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu, tampak sangat terpukul. Insiden tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pemain PSV.

Sementara itu, FC Utrecht tidak menyerah dan terus mencari gol penyama kedudukan. Pelatih Ron Jans memasukkan Sébastien Haller dan David Min untuk menambah daya serang, yang semakin meningkatkan tekanan terhadap pertahanan PSV. Strategi tersebut membuahkan hasil sempurna bagi tim tamu di menit-menit akhir. Pemain pengganti Haller mengoper bola kepada Karlsson, yang melengkungkan bola dengan indah ke sudut jauh dan mencetak gol penyama kedudukan 3-3.

PSV meningkatkan tekanan secara drastis di menit-menit akhir dan akhirnya mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time. Couhaib Driouech, yang baru saja masuk ke lapangan, bergerak ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan tendangan. Tendangannya masuk ke tengah gawang, sementara kiper FC Utrecht, Vasilios Barkas, terlihat tidak mampu menghalau bola.