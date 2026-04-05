PSV resmi menjadi juara nasional: Tim asal Eindhoven ini menjadi yang terbaik di Belanda untuk ke-27 kalinya

PSV secara resmi menjadi juara liga pada Minggu sore. Berkat kehilangan poin yang dialami Feyenoord, tim asal Eindhoven ini dinobatkan sebagai juara Belanda untuk ke-27 kalinya, tanpa harus bertanding pada hari Minggu itu sendiri.

PSV sendiri sudah berhasil mengantongi tiga poin pada Sabtu dalam pertandingan menarik melawan FC Utrecht. Berkat kemenangan 4-3 di kandang sendiri, Philips Stadion, tim asuhan Peter Bosz secara tidak resmi menjadi juara nasional, namun belum resmi.

Feyenoord, yang berada di peringkat kedua, masih harus bertanding melawan FC Volendam pada hari Minggu. Jika Feyenoord tidak memenangkan pertandingan tersebut, maka PSV akan secara resmi menjadi juara nasional - sesuatu yang sudah diprediksi sejak berminggu-minggu lalu.

Tim asuhan Robin van Persie tampil sangat mengecewakan di kandang dan melawan Volendam, dan hanya mampu meraih hasil imbang tanpa gol melawan tim papan bawah tersebut. Selisih poin antara Feyenoord dan PSV sebenarnya sudah tak bisa dikejar, namun setelah hasil imbang ini, hal itu pun tak mungkin lagi secara statistik.

Perbedaan level antara PSV dan sisa tim di VriendenLoterij Eredivisie sudah terlihat jelas sejak awal. Setelah pekan ke-12, tim asal Eindhoven ini memimpin klasemen dan sejak saat itu mereka tidak pernah melepaskan posisi tersebut.

Dengan ini, PSV menjadi juara Eredivisie paling awal sepanjang sejarah. Mereka memecahkan rekor yang dibuat pada tahun 1978.

Namun, persaingan untuk posisi kedua jauh lebih menegangkan. Feyenoord saat ini berada di posisi yang sangat diincar itu dengan 54 poin, tetapi NEC mengikuti dengan selisih satu poin dan FC Twente dengan selisih empat poin. Selisih dengan Ajax adalah enam poin, setelah tim asuhan Oscar García kalah pada Sabtu dari pesaing langsungnya, Twente. Dengan demikian, tim asal Amsterdam itu tampaknya untuk sementara waktu tertinggal.