PSV resmi mengumumkan kedatangan Ayoni Santos: gelandang itu memilih nomor punggung yang mencolok

PSV secara resmi mengumumkan kedatangan Ayoni Santos. Gelandang serang berusia 21 tahun itu, yang akan mengenakan nomor punggung 35, menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Eindhoven.

“Ini adalah hari-hari yang menegangkan, ketika saya berharap semuanya bisa selesai tepat waktu,” kata Santos di situs web klub barunya. “Saya sangat bangga sekarang bisa menyebut diri saya sebagai pemain klub terbaik di Belanda.”

“Langkah berikutnya adalah menunjukkan di lapangan apa yang saya miliki. Saya menggambarkan diri saya sebagai pemain cepat dengan dribel yang kuat, yang bagus dalam merebut bola dan memiliki visi bermain yang tinggi. Pada akhirnya saya berharap bisa menjadi pemain inti dan tentu saja memenangi trofi.”

Direktur urusan sepak bola PSV, Earnest Stewart, juga senang dengan kedatangan Santos. “Ayoni adalah pemain yang kreatif dan dinamis, kuat dalam situasi satu lawan satu dan memiliki energi serta intensitas yang kami cari.”

“Meskipun saat ini dia sudah berada di level yang cukup baik, kami percaya masih ada banyak ruang dalam perkembangannya. Karena itu kami sengaja memutuskan untuk membawanya ke PSV sekarang juga. Kami yakin Ayoni memiliki masa depan yang cerah.”

Transfer ini kabarnya melibatkan nilai sekitar lima juta euro. Pemain tim nasional Tanjung Verde satu kali itu bisa bermain baik dari sisi kiri maupun di posisi di belakang penyerang.

Santos menimba ilmu di akademi muda Sparta. Pada Oktober tahun lalu, dia menjalani debutnya di tim utama klub Rotterdam tersebut. Secara total ia mencatatkan 32 pertandingan resmi untuk klub itu, dengan torehan dua gol dan satu assist.

Di PSV, Santos pun memilih nomor punggung 35. Saudaranya, Jamiro Monteiro, mengenakan nomor punggung yang sama di NEC.