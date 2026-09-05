PSV pada hari-hari terakhir periode transfer mencoba mendatangkan Ladislav Krejcí ke Eindhoven, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Pemain yang sudah 30 kali membela timnas Ceko itu diharapkan memperkuat lini pertahanan tim asuhan Peter Bosz, tetapi Wolverhampton Wanderers tidak bersedia bekerja sama dalam transfer tersebut.

Menurut Elfrink, PSV sesaat sebelum penutupan bursa transfer mendekati The Wolves untuk merekrut Krejcí. Namun, upaya klub asal Eindhoven itu mendapat ‘penolakan mentah-mentah’.

Bahwa PSV masih mencari tambahan kekuatan di lini belakang memang sudah jelas. Klub itu berhasil merekrut Lutsharel Geertruida dengan status pinjaman dari RB Leipzig dan menyertakan opsi pembelian, tetapi selain itu juga ingin menambah satu bek tengah lagi.

Krejcí menjadi salah satu pemain yang sangat dipertimbangkan. Namanya sudah sempat muncul di Eindhoven pada Agustus dan PSV memutuskan untuk kembali mencoba pada fase akhir bursa transfer.

Pada akhirnya, kesepakatan dengan Wolverhampton Wanderers tidak terwujud. Klub Inggris itu menutup pintu, sehingga PSV gagal mendapatkan bek asal Ceko tersebut.

Krejcí yang berusia 27 tahun bisa dimainkan di beberapa posisi. Ia dapat bermain di jantung pertahanan, tetapi juga cukup sering digunakan sebagai gelandang bertahan.

Menurut Transfermarkt, Krejcí memiliki nilai pasar sebesar 22 juta euro. Sebelum masa bermainnya di Wolverhampton Wanderers, ia membela antara lain Sparta Praha dan Girona, klub yang juga ia bela di Liga Champions.

Pada musim panas ini, Krejcí juga mengenakan ban kapten tim nasional Ceko di Piala Dunia. Bek itu mencetak gol pembuka untuk negaranya dalam laga pembuka melawan Korea Selatan (kalah 1-2) dengan sundulan memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh. Ceko pada akhirnya terhenti di fase grup dengan hanya satu poin.







