PSV merekrut Sven Mijnans: inilah jumlah yang dibayarkan oleh juara nasional

PSV dan AZ telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Sven Mijnans, demikian terungkap pada hari Senin. Juara asal Eindhoven itu membayar 13 juta euro untuk gelandang tersebut, sehingga menjadikan transfer ini sebagai transfer domestik termahal ketiga sepanjang sejarah. Mijnans menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 dan akan bermain dengan nomor punggung 21.

“Ini terasa seperti langkah lanjutan yang sempurna dalam karier saya. PSV adalah klub yang luar biasa dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan fasilitas terbaik. Selain itu, di sini Anda selalu bersaing memperebutkan gelar setiap musim,” kata Mijnans dengan gembira, yang selalu memimpikan bermain di Liga Champions dan berterima kasih kepada AZ atas tahun-tahun yang dihabiskannya di Alkmaar.

“AZ telah memberi saya kesempatan untuk terus mengembangkan diri di level tertinggi. Sejak hari pertama, saya merasa sangat disambut di sini. Saya telah mengenal orang-orang hebat, memainkan pertandingan-pertandingan fantastis, dan menciptakan kenangan yang takkan pernah saya lupakan. Kemenangan piala bersama AZ tanpa ragu merupakan salah satu momen terindah dalam karier saya,” demikian tanggapan Mijnans melalui situs web AZ mengenai kepindahannya ke PSV.

Mijnans juga menjelaskan mengapa ia memilih nomor punggung 21. “Nomor ini sekadar yang paling menarik bagi saya. Pemain seperti Paulo Dybala dan Paul Pogba pernah sukses memakainya di masa lalu, jadi semoga saya bisa melanjutkan tradisi tersebut.”

Niels van Duinen, direktur teknis AZ, merasa sangat bangga dengan kepergian Mijnans. “Selama masa baktinya di AZ, Sven telah memberikan kontribusi positif yang sangat besar bagi klub. Ia telah berkembang di sini menjadi gelandang yang lengkap. Ia tidak hanya penting dalam hal gol dan assist, tetapi juga sebagai pengatur permainan dan pemimpin di dalam tim.”

“Kami telah memantau Sven selama bertahun-tahun dan melihat bahwa dia masih terus menunjukkan kemajuan signifikan setiap musim. Dia adalah gelandang yang cerdas, serba bisa, dan memiliki stamina yang luar biasa. Selain itu, dia secara konsisten mencetak gol dan memberikan assist. Mentalitasnya juga sangat kami hargai,” kata Earnest Stewart, direktur teknis PSV.

PSV mengeluarkan 13 juta euro untuk Mijnans, menjadikannya transfer domestik termahal ketiga sepanjang sejarah. Ajax pernah membayar 16,3 juta euro untuk Miralem Sulejmani, sementara PSV tahun lalu mengeluarkan 15,8 juta euro untuk Ruben van Bommel.