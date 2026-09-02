PSV merekrut penyerang tiga hari sebelum laga besar melawan Ajax

Sam Lammers kembali ke PSV, demikian diumumkan klub asal Eindhoven itu di situs resminya. Penyerang yang didatangkan dari FC Twente tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dan akan mengenakan nomor punggung 29. Menurut kabar yang beredar, PSV membayar dua juta euro untuk transfer ini.

"Ini benar-benar terasa seperti pulang ke rumah. Luar biasa melihat bagaimana klub ini selama masa itu terus membangun, baik secara harfiah maupun kiasan. Akademi mendapat peningkatan besar dari sisi fasilitas, area tim utama direnovasi sepenuhnya, dan itu belum termasuk semua pembaruan di stadion. PSV sedang menanjak, itu terasa dari segala hal," seru Lammers usai menandatangani kontraknya.

Sang penyerang tidak pernah ragu soal kepulangannya ke PSV. "Sejak panggilan telepon pertama, perasaan dari kedua pihak sudah sangat baik. Bagi saya, kembali ke PSV adalah keputusan yang sangat mudah. Gambaran besarnya sekarang memang benar-benar pas. Saya kembali dengan antusiasme besar, energi baru, dan ambisi."

"Kami masih mencari tambahan yang kuat untuk posisi penyerang tengah dan Sam berada di urutan teratas dalam daftar kami," jelas direktur teknik Earnest Stewart. "Dia sangat cocok dengan gaya bermain yang diusung PSV, punya banyak pengalaman, mengenal klub ini, dan merupakan pencetak gol yang sudah terbukti. Selain itu, dia membawa mentalitas yang tepat dan tahu apa yang dibutuhkan untuk tampil baik di PSV. Karena itu, kami sangat senang Sam kembali ke Eindhoven."

Lammers menjadi rekrutan ketujuh PSV pada musim panas ini. Sebelumnya, Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa, dan Ayoni Santos sudah lebih dulu didatangkan ke Eindhoven.

Rekrutan anyar ini menempuh pendidikan akademi PSV dan pada akhirnya menembus tim utama. Pada 2020, ia hijrah ke Atalanta. Setelah itu, ia menjalani petualangan bersama Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, Rangers FC, FC Utrecht, dan FC Twente.

Lammers bisa menjalani debutnya untuk PSV pada Sabtu. Juara bertahan itu akan bertandang ke markas Ajax pada hari tersebut.