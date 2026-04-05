PSV menyampaikan kabar yang mengkhawatirkan mengenai Jerdy Schouten, yang akan absen di Piala Dunia

PSV akan memberikan kabar terbaru mengenai cedera Jerdy Schouten pada hari Minggu. Bek yang juga berperan sebagai gelandang ini mengalami cedera lutut saat bertanding melawan FC Utrecht (4-3) pada hari Sabtu dan meninggalkan lapangan di Stadion Philips dengan sangat kesakitan sambil ditandu. Operasi diperlukan, sehingga Schouten dipastikan absen di Piala Dunia.

''Jerdy Schouten mengalami cedera ligamen silang selama pertandingan melawan FC Utrecht, yang memerlukan operasi. Hal ini terungkap dari pemeriksaan medis lanjutan pada hari Minggu. Rencana perawatan konkret akan disusun melalui konsultasi pada minggu depan'', demikian bunyi pernyataan dari PSV.

Schouten sendiri juga memberikan tanggapan awal mengenai cedera tersebut: ''Saat itu terjadi, saya sebenarnya langsung merasa ada yang tidak beres. Awalnya masih ada secercah harapan bahwa cedera ini tidak terlalu parah, tapi sayangnya ternyata tidak demikian. Pukulan ini memang berat, tapi saya akan segera bangkit. Masih banyak hal indah yang akan terjadi untuk PSV dan saya akan melakukan segala upaya untuk bisa ikut serta dalam semuanya.''

PSV mendoakan Schouten agar kuat selama proses pemulihan dan akan mendukung gelandang tersebut dengan segala cara. Diperkirakan pemain PSV ini akan absen selama berbulan-bulan setelah menjalani operasi.

Bagi Schouten, partisipasi di Piala Dunia bersama timnas Belanda musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hampir pasti batal. Pemain yang telah 17 kali membela timnas ini merupakan pilihan pasti dalam skuad pelatih kepala Ronald Koeman.

Schouten menjadi starter pada Selasa melawan Ekuador, yang menahan Oranje dengan skor 1-1. Beberapa hari sebelumnya, pemain PSV ini tampil sejak awal dalam pertandingan persahabatan melawan Norwegia.