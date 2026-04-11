PSV menunaikan tugasnya di bidang olahraga dengan meraih kemenangan meyakinkan atas Sparta

PSV meraih kemenangan meyakinkan atas Sparta Rotterdam pada Sabtu malam. Di Stadion Het Kasteel, juara nasional itu menang 0-2 berkat gol dari Ricardo Pepi menjelang akhir babak pertama dan Ismael Saibari di menit-menit akhir. Sparta, meski memiliki beberapa peluang, tak mampu memberikan perlawanan berarti.

Peter Bosz memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang minim menit bermain musim ini di PSV, termasuk talenta muda Noah Fernández. Ryan Flamingo menggantikan Jerdy Schouten yang mengalami cedera parah di lini belakang. Fabian Merién yang berusia tujuh belas tahun melakukan debutnya di Eredivisie sebagai pemain pengganti di PSV pada menit-menit akhir.

Pertandingan dimulai dengan satu menit hening yang mengharukan untuk ikon klub Sparta, Charles van der Steene. Setelah peluit kick-off, PSV berusaha menyerang dengan cepat. Yarek Gasiorowski mencetak gol melalui sundulan dalam waktu kurang dari satu menit, namun gol tersebut dianulir oleh VAR karena Guus Til melakukan handball dalam prosesnya.

Pada fase awal, pertandingan tetap berlangsung seru dengan peluang bergantian. Ryan Flamingo lolos dari kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Shunsuke Mito yang hampir menembus pertahanan, sementara Sparta menciptakan ancaman pertama melalui tendangan bebas dan tendangan sudut. PSV bermain ceroboh saat menguasai bola, namun tetap mengancam.

Di pertengahan babak pertama, pertandingan sempat dihentikan sementara akibat asap yang muncul dari kembang api di tribun tamu. Sebelumnya, Ismael Saibari sempat membentur tiang gawang. Setelah pertandingan dilanjutkan, PSV mendapat peluang besar melalui Ricardo Pepi, namun pemain asal Amerika Serikat itu melepaskan tendangan dari jarak dekat yang melebar.

Namun, gol pembuka tetap tercipta pada momen krusial. Di masa injury time babak pertama, Ricardo Pepi menyundul umpan silang yang sangat baik dari Til: 0-1. Sparta masih memprotes kemungkinan pelanggaran dalam prosesnya, tetapi gol tetap sah dan PSV memasuki jeda dengan keunggulan.

Setelah jeda, pertandingan berjalan datar dalam waktu yang cukup lama tanpa banyak aksi menarik. Sparta memang mencoba meningkatkan serangan, tetapi hampir tidak mampu menembus pertahanan tim Eindhoven yang bermain dengan terkendali. Peluang terbesar jatuh kepada Joshua Kitolano, yang sayangnya gagal memanfaatkan umpan silang tajam tersebut.

Di menit-menit akhir, PSV memastikan kemenangan. Couhaib Driouech memberikan umpan sempurna kepada Ismael Saibari, yang dengan tenang mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper: 0-2. Dengan itu, perlawanan Sparta pun patah dan PSV mengakhiri pertandingan tanpa kesulitan.