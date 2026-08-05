PSV menjual penyerang di dalam Eredivisie dan menyepakati persentase penjualan kembali yang "besar"

Sami Bouhoudane resmi diperkenalkan sebagai striker baru SC Cambuur. Penyerang tajam berusia delapan belas tahun itu datang dari PSV dan meneken kontrak selama tiga musim, plus opsi untuk musim keempat.

Transfer Bouhoudane, yang lahir di Bergen op Zoom, sudah santer terdengar dan kini telah resmi. Menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad, PSV menerima sekitar 350.000 euro dan klub juga menyepakati persentase penjualan kembali yang 'besar'.

Selain itu, PSV juga mempertahankan apa yang disebut sebagai matchingright. Artinya, PSV boleh melampaui setiap tawaran dari klub lain untuk Bouhoudane demi membawanya kembali ke Eindhoven, tempat kontraknya masih berjalan hingga pertengahan 2027.

Pemain tim muda internasional Maroko itu mencatatkan 21 penampilan untuk Jong PSV pada musim lalu, dengan torehan 7 gol. Namun, ia belum sempat menjalani debut di tim utama PSV.

Manajer teknik Lars Lambooij sangat percaya kepada Bouhoudane. "Hal itu tentu sudah jelas dan untungnya itu juga berlaku sebaliknya," ujar sang petinggi melalui saluran resmi klub.

"Sami sudah membuktikan dirinya di Keuken Kampioen Divisie dan juga dalam persiapan pramusim ini bersama tim utama PSV, dia menunjukkan memiliki banyak kualitas."

"Profilnya cocok dengan apa yang kami cari untuk posisinya dan selain itu dia juga sangat mudah mencetak gol. Di samping itu, dia punya dorongan besar untuk membuktikan diri dan kombinasi itulah yang membuat kami sangat senang bisa mengamankan jasanya," kata Lambooij.



