PSV mengonfirmasi kedatangan Kodai Sano, yang direkrut dari NEC dengan nilai transfer rekor klub

Kodai Sano resmi menjadi pemain PSV, demikian diumumkan klub asal Eindhoven itu melalui kanal resmi mereka. Gelandang berusia 22 tahun tersebut didatangkan dari NEC dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Philips Stadion.

“Saya melihat transfer ini sebagai langkah lanjutan yang ideal dalam karier saya,” kata Sano, yang akan mengenakan nomor punggung 24, di situs resmi PSV. “PSV adalah klub top, itu terlihat dalam segala hal. Selain itu, karakter dan gaya bermain pelatih kepala sangat cocok dengan saya.”

“Dia bahkan masih bisa sedikit berbahasa Jepang, karena masa lalunya sendiri di JEF United. Tentu itu sangat menyenangkan. Saya tak sabar untuk menginjak lapangan di sini. Saya akan berjuang untuk PSV dengan segala yang saya miliki, setiap hari.”

Earnest Stewart, direktur urusan sepak bola PSV, juga senang dengan kedatangan Sano. “Kami melihatnya sebagai pemain nomor 6 dengan banyak dinamika dalam permainannya. Kodai bisa menghadirkan intensitas yang sangat besar, sangat cocok dengan gaya bermain PSV dan juga memiliki potensi berkembang yang besar.”

“Selain itu, meski usianya masih muda, dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa tampil di bawah tekanan dan berani mengambil tanggung jawab. Kami melihat Kodai sebagai tambahan yang sangat berharga,” ujar Stewart.

PSV dan NEC tidak mengungkap nilai transfer pastinya. Namun, NEC menyebutnya sebagai ‘rekor transfer’. Menurut kabar yang beredar, NEC menerima 15 juta euro termasuk bonus untuk gelandang bertahan tersebut. Rekor sebelumnya dipegang oleh Basar Önal, yang lebih awal pada musim panas ini pindah ke Lille OSC.

Sano, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Nijmegen, bermain untuk NEC sejak 2023. Secara total, pemain internasional Jepang itu tampil 98 kali untuk klub tersebut dan mencetak 12 gol.