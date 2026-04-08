PSV mengirimkan ‘bonus’ yang sangat istimewa kepada Volendam sebagai ucapan terima kasih atas hasil imbang melawan Feyenoord

PSV mengirimkan ucapan terima kasih yang lucu kepada FC Volendam, setelah klub tersebut memastikan mereka menjadi juara liga pada akhir pekan ini. Di antara kedua tim memang sudah ada beberapa candaan, namun tim asal Eindhoven itu pun menepati janjinya.

Sabtu lalu, PSV dengan susah payah mengalahkan FC Utrecht (4-3), tetapi di akhir pekan itu, tim asuhan Peter Bosz masih bergantung pada kehilangan poin oleh Feyenoord. Hal itu pun terjadi: tim asal Rotterdam itu hanya bermain imbang 0-0 melawan Volendam.

“Saya belum menerima pesan dari Joey (Veerman, red.), tapi saya yakin akan ada bonus yang datang ke arah kami,” canda Henk Veerman langsung setelah pertandingan di ESPN. “Itu masih perlu kita bicarakan. Joey, selamat ya.”

Pada Selasa saat perayaan juara PSV, Joey Veerman juga ditanya mengenai kemungkinan ‘bonus’ untuk teman-temannya dari Volendam. “Kita masih harus membicarakannya,” jawabnya sambil tertawa.

Dari laporan Noordhollands Dagblad kini terungkap bahwa PSV memang telah mengirimkan bonus ke Volendam. Terlihat bagaimana pada Rabu sopir eksekutif Bavaria memasuki kompleks latihan, dengan membawa sepuluh tray bir juara PSV di dalam mobilnya.

Henk Veerman menerima kaleng pertama, yang bertuliskan nama dan nomor punggung temannya, Joey. Menurut Noordhollands Dagblad, sebagian besar pemain mengabaikan kaleng-kaleng tersebut: pada hari Jumat, mereka akan menghadapi pertandingan liga penting melawan FC Twente.