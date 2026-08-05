Rangers telah melayangkan tawaran pertama untuk Couhaib Driouech, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Rabu. PSV menolak tawaran tersebut. Menurut Eindhovens Dagblad, ini merupakan tawaran bernilai jutaan euro.

Besaran pasti tawaran dari klub Skotlandia itu tidak disebutkan. PSV diduga ingin menerima sekitar tujuh hingga delapan juta euro untuk penyerang berusia 24 tahun tersebut.

Jurnalis transfer Mounir Boualin memperkirakan Rangers akan segera kembali dengan tawaran yang lebih baik. Boualin sebelumnya pada Rabu juga melaporkan bahwa bukan hanya Rangers yang serius meminati Driouech, tetapi juga Red Bull Salzburg. ED juga menambahkan Burnley ke dalam daftar tersebut.

Driouech sendiri disebut terbuka untuk mengambil langkah baru dalam kariernya. PSV tidak menutup diri terhadap transfer, tetapi memang menginginkan nilai jutaan euro untuk pemain internasional Maroko tersebut. Winger itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Philips Stadion dan menurut Transfermarkt memiliki nilai pasar sekitar tujuh juta euro.

Minat terhadap Driouech bukan hal baru. Sebelumnya, NEC, Genoa, dan Celta de Vigo sudah disebut sebagai kemungkinan tujuan, tetapi tak satu pun dari klub-klub itu berhasil memboyong sang penyerang dari PSV.

Driouech pindah dari Excelsior ke PSV pada musim panas 2024 dengan nilai sekitar 3,5 juta euro. Sejak saat itu, ia sudah tampil 61 kali dalam laga resmi untuk klub asal Eindhoven tersebut. Dari jumlah itu, ia mencatatkan 12 gol dan 10 assist.