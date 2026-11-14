Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Kevin De Bruyne semakin dekat dengan pintu keluar Napoli. Pemain Belgia berusia 35 tahun itu menjadi incaran serius PSV dan, menurut Angelo Forgione, klub asal Naples tersebut tidak akan langsung menghalangi transfer pada musim dingin. Dalam wawancara dengan Radio Tutto Napoli, jurnalis Italia itu juga menyebut kemungkinan harga yang diminta Napoli.

Forgione mengkritik kontribusi De Bruyne, yang menurutnya belum memenuhi ekspektasi tinggi sejak bergabung pada 2025. "Kita harus menimbang biaya dan manfaat dari apa yang diberikan De Bruyne kepada Napoli selama satu setengah tahun. Dia pemain yang membutuhkan biaya besar, tetapi penampilannya tidak luar biasa. Dia menyenangkan sekaligus menjadi beban," kata jurnalis itu.

Kondisi fisik mantan gelandang Manchester City itu menjadi perhatian utama Forgione. "Sejak bergabung, dia mungkin hanya bermain dalam separuh pertandingan, terutama karena masalah fisik yang juga berkaitan dengan usianya. Dia jelas tidak lagi berada di puncak kariernya. Kami mengharapkan jauh lebih banyak darinya."

Forgione juga menyoroti hubungan De Bruyne yang tidak mulus dengan para pelatihnya. "Dia kesulitan menyesuaikan diri dengan posisi-posisinya di lapangan, tidak senang dengan sejumlah keputusan Antonio Conte, dan kemungkinan juga tidak sepenuhnya menyukai keputusan-keputusan Max Allegri."

Iklan Iklan

Forgione memperkirakan De Bruyne sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di Napoli, tetapi tidak menutup kemungkinan kerja sama mereka berakhir pada Januari. "Saya pikir kiprahnya di sana bagaimanapun juga akan berakhir pada Juni." Kontrak De Bruyne memang akan habis pada saat itu. "Jika Napoli dan sang pemain memutuskan untuk mempercepat perpisahan itu ke Januari, saya tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar."

Topik Terkait

Dari sisi finansial, Forgione juga melihat sedikit hambatan untuk berpisah lebih awal. "Sejauh ini dia pemain yang berguna, tetapi tidak selalu seberpengaruh yang diharapkan. Karena itu, saya rasa Napoli tidak bisa menerima jika dia pergi dengan harga antara 5 juta dan 10 juta euro. Keuntungan terbesar mungkin bahkan bukan biaya transfernya, melainkan penghematan dari gajinya yang sangat tinggi."

Pernyataan itu menarik perhatian mengingat ketertarikan serius PSV. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub asal Eindhoven itu telah menghubungi Napoli untuk mendapatkan kejelasan mengenai situasi De Bruyne. Klub papan atas Italia tersebut memiliki opsi sepihak untuk memperpanjang kontrak pemain Belgia itu selama satu tahun.

Iklan

PSV secara khusus menanyakan apakah Napoli berniat menggunakan opsi tersebut. Selain itu, klub asal Eindhoven itu sedang menjajaki apakah transfer De Bruyne bisa dibicarakan, bahkan mungkin pada bursa transfer musim dingin. Sang gelandang sendiri masih membuka semua kemungkinan. "Saya menerima beberapa pesan, kita lihat saja apa yang terjadi," ujarnya sebelumnya.

Menariknya, Napoli juga tengah memantau seorang pemain PSV. La Gazzetta dello Sport melaporkan pada Sabtu bahwa Sven Mijnans menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian serius dari direktur teknik Giovanni Manna, yang sudah cukup lama memantau gelandang berusia 26 tahun itu. Surat kabar olahraga Italia tersebut menggambarkan Mijnans sebagai 'kekuatan alam' dan melihatnya sebagai calon pengganti De Bruyne.