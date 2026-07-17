PSV mencapai kesepakatan terkait transfer keluar senilai hampir 3 juta euro

Adamo Nagalo akan meninggalkan PSV. Eindhovens Dagblad melaporkan pada Jumat malam bahwa klub asal Eindhoven tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai transfer dengan Çorum FK dari Turki.

Transfer bek berusia 23 tahun ini melibatkan nilai antara 2,5 hingga 3 juta euro. Nagalo kini akan bertolak ke Turki untuk menjalani pemeriksaan medis.

Direktur teknis Earnest Stewart sebenarnya sudah ingin melepas Nagalo pada bursa transfer musim dingin musim lalu. Saat itu, ia akhirnya dipinjamkan ke Konyaspor. Kini, petualangan baru di Turki menanti pemain asal Burkina Faso ini.

Nagalo memulai petualangannya di PSV pada pertengahan 2024 dengan harapan yang tinggi, saat itu PSV mentransfer 7 juta euro ke klub Denmark, FC Nordjsaelland. Bek muda ini hanya tampil dalam dua belas pertandingan, termasuk beberapa penampilan sebagai pemain pengganti.

Hal itu sebagian disebabkan oleh cedera dan infeksi malaria. Dalam beberapa waktu terakhir, Nagalo juga berlatih terpisah dari kelompok karena kondisinya belum fit.

PSV pun menjual Nagalo dengan kerugian, namun tetap memperoleh beberapa juta dari penjualan pemain yang didatangkan dua tahun lalu. Kontrak Nagalo di Eindhoven masih berlaku selama tiga musim lagi.

Çorum, yang didirikan pada tahun 1997, finis di peringkat keempat di divisi kedua Turki musim lalu. Klub ini memenangkan babak play-off untuk promosi dan karenanya akan berkompetisi di Süper Lig musim depan untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.