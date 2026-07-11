PSV Menang dalam Laga Pertama Bersama Mijnans; Bosz Tiba-Tiba Memasukkan Pemain Tanpa Kontrak ke Lapangan

PSV telah memainkan pertandingan persahabatan melawan Rakow dari Polandia pada Sabtu sore. Di Sportpark De Herdgang, pertandingan yang berlangsung selama 120 menit itu berakhir dengan kemenangan 3-2 bagi tim asal Eindhoven.

PSV langsung unggul di awal pertandingan. Bek kanan Kiliann Sildillia menyundul tendangan sudut dari Joey Veerman ke gawang pada menit keempat.

Setelah itu, tim peringkat keempat Polandia ini berhasil bangkit kembali. Setelah gol Rakow awalnya dianulir, Adin Molnar yang berhadapan langsung dengan Nick Olij akhirnya mencetak gol penyama kedudukan.

Tak lama kemudian, tim tamu bahkan berhasil memimpin. Patryk Makuch menyundul umpan silang dari sisi lapangan ke dalam gawang.

Keunggulan itu tak bertahan lama. Tim asal Eindhoven itu berhasil segera membalas ketertinggalan melalui Couhaib Driouech. Penyerang tersebut menerima umpan terobosan dan tak menyia-nyiakan peluang tersebut.

Pihak Rakow sangat marah, karena mereka menganggap terjadi pelanggaran menjelang terciptanya gol tersebut. Kapten Fran Tudor bahkan mendapat kartu merah setelah protesnya, meskipun ia diizinkan tetap berada di lapangan setelah meminta maaf.

Pada babak kedua, PSV lebih mendominasi permainan. Setelah seratus menit bertanding, tim asuhan Peter Bosz kembali unggul. Kali ini giliran Gino Verhulst, sepupu Cody Gakpo, yang mencetak gol dari jarak jauh: 3-2.

Menjelang akhir pertandingan, Myron Boadu masuk ke lapangan untuk PSV. Ia menggantikan Alassane Pléa. Pergantian pemain yang dilakukan Bosz ini cukup mengejutkan, karena Boadu sebenarnya tidak lagi terikat kontrak dengan PSV. Penyerang tersebut seharusnya hanya ikut berlatih bersama tim asal Eindhoven tersebut.