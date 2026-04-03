PSV mempertimbangkan striker yang sempat dikaitkan dengan Feyenoord tahun lalu

Youssef Chermiti masuk dalam daftar incaran PSV, demikian diungkapkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad pada hari Jumat. Nama penyerang Rangers (21) ini sempat menjadi perbincangan pada bulan Januari lalu, ketika Peter Bosz menghadapi masalah di lini depan di Philips Stadion.

Chermiti dikaitkan dengan Feyenoord tahun lalu, namun tidak ada kerja sama yang terjalin. Penyerang muda asal Portugal yang memiliki tinggi 1,92 meter ini terikat kontrak dengan klub raksasa asal Glasgow hingga musim panas 2029.

Penyerang yang dikaitkan dengan PSV ini berhasil mencetak sembilan gol di Liga Premier Skotlandia musim ini, dalam 23 penampilan. Chermiti baru-baru ini mencetak dua gol indah dalam laga Old Firm melawan Celtic, yang berhasil menyelamatkan satu poin di menit-menit akhir (2-2) di Ibrox.

Chermiti pernah bermain untuk Sporting Portugal dan Everton. Elfrink memperkirakan Rangers akan meminta setidaknya sepuluh juta euro, jika PSV atau klub lain mengajukan tawaran pertama.

Menurut Elfrink, Álvaro Rodriguez (Elche) dan Mika Biereth (AS Monaco) sudah lama masuk dalam daftar direktur teknis Earnest Stewart. Biasanya terdapat enam hingga dua belas nama dalam daftar pemantauan PSV, demikian ditekankan oleh pengamat PSV tersebut.

PSV mengumumkan pekan ini bahwa opsi perpanjangan kontrak Myron Boadu tidak akan diambil. Namun, klub pemuncak klasemen Eindhoven ini masih bisa melakukan pembicaraan dengan sang penyerang mengenai perpanjangan kerja sama. Kontrak Boadu di PSV berlaku hingga 30 Juni tahun ini, dengan opsi klub untuk memperpanjang satu tahun lagi.

Ricardo Pepi tampaknya akan dijual ke Fulham dengan harga maksimal 40 juta euro. Namun, kedua klub akhirnya tidak mencapai kesepakatan, sehingga penyerang asal Amerika Serikat tersebut untuk sementara tetap bermain di Eindhoven.