PSV mempertimbangkan kedatangan pemain tim nasional Belanda dengan 21 caps

PSV tertarik pada Lutsharel Geertruida, demikian dilaporkan Eindhovens Dagblad pada Kamis. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah juara bertahan liga itu benar-benar akan berbisnis dengan RB Leipzig untuk merekrut bek yang sudah 21 kali bermain bagi timnas Belanda tersebut.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Leipzig ingin mendapatkan nominal besar untuk hak transfer pemain internasional Belanda itu. Karena itu, ada kemungkinan hal tersebut akan menjadi batu sandungan utama.

PSV sedang melihat opsi untuk posisi bek kanan dan posisi bek tengah. Geertruida jelas termasuk salah satu kandidat direktur teknik Earnest Stewart.

Tampaknya PSV setidaknya harus membayar 20 juta euro untuk Geertruida, angka yang saat ini terlihat menjadi masalah bagi klub asal Eindhoven tersebut. Masa peminjaman mungkin bisa menjadi solusi, meski belum pasti apakah itu memungkinkan bagi PSV.

Geertruida masih terikat kontrak di Leipzig untuk tiga musim lagi. Musim lalu, mantan bek Feyenoord itu dipinjamkan ke Sunderland, tetapi klub tersebut tidak ingin lagi mengikatnya.

Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai Geertruida sebesar 20 juta euro. Bek itu saat ini sedang menjalani persiapan untuk musim baru Bundesliga, yang bagi Leipzig akan dimulai pada 29 Agustus dengan pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach.

Geertruida sempat masuk daftar siaga timnas Belanda menjelang Piala Dunia. Ia kemudian tetap dipanggil oleh Ronald Koeman karena Jurriën Timber mundur akibat cedera.