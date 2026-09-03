PSV telah memperkenalkan Mikkel Bro Hansen (17). Bakat top asal Denmark itu didatangkan dari Bodø/Glimt dan telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun.

Sang pemain muda mengatakan kepada kanal resmi klub bahwa memilih klub asal Eindhoven itu adalah keputusan yang mudah. “Ini klub besar dan mereka punya rencana yang sempurna untuk masa depan saya.”

Bro Hansen merujuk pada talenta-talenta yang sebelumnya berkembang di PSV. “Lihat saja pemain seperti Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari, dan sebagainya.” Setelah itu, penyerang tersebut menjelaskan rencana yang disiapkan PSV untuknya.

“Saya akan bergabung penuh waktu dengan tim utama. Awalnya saya akan bermain dalam pertandingan untuk Jong PSV, tetapi saya akan berjuang untuk mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin di tim utama. Saya tidak sabar untuk memulai,” kata Bro Hansen.

Direktur teknik Earnest Stewart senang dengan kedatangan pemain tersebut. “Kami sudah memantaunya cukup lama dan kontak kami menjadi lebih intens dalam beberapa bulan terakhir. Kami melihat Mikkel sebagai pemain dengan potensi yang sangat besar dan sangat yakin dia bisa berkembang secara optimal di PSV.”

Klub asal Eindhoven itu membayar sekitar tiga juta euro kepada Bodø/Glimt, sementara klub Norwegia itu pada awalnya memasang angka yang lebih tinggi. PSV berhasil menurunkan harga yang diminta.

PSV berhasil meyakinkan Bro Hansen meski ada minat besar dari luar negeri. Pada akhir Mei, Ajax juga sempat kuat dikaitkan dengan penyerang tersebut. FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, dan Juventus juga disebut saat itu sebagai klub-klub yang tertarik.