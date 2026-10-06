PSV menutup tahun buku 2025/26 dengan laba bersih hampir tujuh juta euro, demikian diumumkan klub asal Eindhoven itu pada Selasa. Dengan demikian, ekuitas naik menjadi 55 juta euro, level tertinggi dalam sejarah klub.

Pendapatan lebih rendah dibandingkan jumlah rekor pada tahun buku sebelumnya, tulis PSV di situs resminya. Penyebab terbesar adalah kampanye Eropa yang mengecewakan. "Total biaya operasional naik menjadi 157 juta euro, antara lain karena komposisi skuad pemain, investasi dalam profesionalisasi lebih lanjut organisasi dan fasilitas, serta biaya konsultasi untuk studi kelayakan terkait perluasan Philips Stadion."

PSV juga membukukan hasil transfer positif sebesar sembilan juta euro. "Transfer Ismael Saibari dan Joey Veerman terealisasi pada musim berjalan dan karena itu tidak dimasukkan dalam hasil 2025/2026."

Sebagai akibat dari hasil bersih yang positif, ekuitas tumbuh menjadi 55 juta euro. Pada akhir tahun buku, PSV memiliki 11 juta euro dana likuid yang tersedia secara bebas.

Di sektor komersial, PSV juga sedang berada dalam tren positif. "Pendapatan dari sponsorship dan hospitality naik menjadi lebih dari 46 juta euro, sebuah rekor baru. Merchandise & Licensing juga mencatat rekor dengan pendapatan 12 juta euro."

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 14.00 HEE

Pendapatan dari penjualan tiket pada musim lalu berada di angka 25 juta euro. PSV menyambut total 880.000 pengunjung di Philips Stadion, yang berfungsi sebagai markas untuk 26 pertandingan.