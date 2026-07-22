PSV memberikan kejelasan mengenai Myron Boadu dan menemukan solusi baru untuk Adamo Nagalo

Kontrak Myron Boadu berakhir pada akhir Juni, sehingga sang penyerang kini berstatus bebas transfer. Selama masa persiapan PSV, ia ikut berlatih dan bermain, namun dalam wawancara dengan Eindhovens Dagblad, direktur Earnest Stewart memberikan kejelasan mengenai masa depannya.

Pada Februari lalu, transfer Ricardo Pepi gagal terwujud. Saat ini, tidak banyak kabar mengenai pemain asal Amerika Serikat tersebut, kata Stewart. "Saya sendiri belum berbicara dengan Pepi selama liburannya, tetapi ia pernah mengatakan di suatu tempat bahwa ia ingin tetap di sini. Itu bagus, karena ia adalah penyerang yang luar biasa."

Selain itu, tim asal Eindhoven ini juga memiliki Alassane Pléa, yang mengalami cedera lutut parah musim lalu. Penyerang tersebut masih dalam proses pemulihan. “Kami akan terus memantau situasinya dengan cermat dalam beberapa pekan ke depan.”

Selain Pepi dan Pléa, PSV musim lalu juga diperkuat oleh Myron Boadu. Penyerang berusia 25 tahun itu didatangkan dari AS Monaco dan menandatangani kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi.

"Saat ini tidak ada rencana untuk menambahkan Myron Boadu ke dalam skuad. Saya juga tidak bisa memberikan jaminan apa pun mengenai hal itu. Namun, dia diperbolehkan menjaga kebugarannya bersama kami dan mungkin mencari klub lain. Kami tidak bisa memiliki tiga pemain di setiap posisi dan terkadang menyelesaikan masalah di dalam skuad kami sendiri," kata direktur PSV tersebut.

Transfer yang Gagal

Stewart melihat dua transfer gagal pekan lalu. Adamo Nagalo dan Armando Obispo harus melihat kepindahan mereka ke Çorum FK dan RC Lens masing-masing pupus.

Untuk Nagalo, tampaknya kini ada rencana baru yang sedang dibahas. Konyaspor ingin meminjamnya kembali. Musim lalu, bek tersebut sudah bermain untuk klub Turki tersebut dengan status pinjaman sejak jeda musim dingin.