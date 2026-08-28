PSV melihat tawaran beberapa juta euro untuk mutiara Eredivisie ditolak

PSV telah mengajukan tawaran resmi kepada Sparta Rotterdam untuk Ayoni Santos, dikonfirmasi Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad mengikuti laporan jurnalis transfer Mounir Boualin. Klub asal Eindhoven itu langsung melihat tawaran mereka ditolak.

PSV melepas Couhaib Driouech ke Celta de Vigo pada pekan ini dan karena itu sedang mencari tambahan kekuatan di lini serang. Santos (21), yang bisa bermain baik sebagai penyerang sayap kiri maupun sebagai pemain nomor 10, dipandang di Stadion Philips sebagai kandidat impian.

Tawaran pertama senilai 'beberapa juta' euro telah dibuang Sparta ke tempat sampah. De Kasteelheren ingin mengantongi sekitar 5 hingga 5,5 juta euro untuk Santos, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.

Pemain yang baru sekali memperkuat tim nasional Tanjung Verde itu sejauh ini telah memainkan 32 pertandingan untuk tim utama Sparta, tempat dia juga menempuh pendidikan akademinya. Pekan lalu melawan FC Utrecht (3-3), dia tampil mengesankan lewat sejumlah aksi cemerlang.

PSV punya waktu hingga 2 September pukul 23.59 untuk menuntaskan transfer tersebut, karena bursa transfer di Belanda ditutup pada saat itu. Apakah transfer ini benar-benar akan terwujud masih harus dilihat, karena tahun lalu kedua klub tidak mencapai kesepakatan mengenai Marvin Young.

Sang juara liga juga sedang sibuk mengupayakan kedatangan Sami Ouaissa, tetapi belum ada kesepakatan antara kedua klub. Kesepakatan personal tidak akan menjadi masalah: Ouaissa ingin mengambil langkah itu.

Selain itu, tampaknya Joël van den Berg dan Esmir Bajraktarevic akan meninggalkan klub. Nama terakhir, menurut Eindhovens Dagblad, boleh hengkang dari PSV, terutama jika Ouaissa datang ke Eindhoven.

Pemain Jong PSV Van den Berg (19) diminati Celtic, yang kabarnya bersedia membayar sekitar empat juta euro. Namun, sejauh ini belum ada tawaran konkret. Gelandang tengah itu masih terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2028.



