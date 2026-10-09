PSV menang susah payah di kandang atas sc Heerenveen pada Jumat malam. Tim asuhan Peter Bosz unggul lebih dulu di Philips Stadion lewat Guus Til, tetapi layak bersyukur karena tim tamu dari Friesland gagal memaksimalkan banyak peluang mereka. Gol bunuh diri Marcus Linday setelah jeda memastikan skor menjadi 2-0. Bek PSV Armando Obispo lolos dari kartu kuning kedua dari wasit Joey Kooij sesaat sebelum gol kedua itu.

Bosz memilih Esmir Bajraktarevic sebagai starter saat menghadapi Heerenveen, yang berarti ia lebih dipilih ketimbang Ivan Perisic dan Dennis Man. PSV memulai laga dengan menyerang dan mendapatkan peluang membuka skor lewat Ruben van Bommel, Noah Fernandez, dan Sven Mijnans. Namun, tim tamu sama sekali tidak terintimidasi dan terutama mengancam gawang Matej Kovar melalui Maxence Rivera.

Dalam dua puluh menit pertama, Rivera mendapatkan tiga peluang untuk membawa Heerenveen unggul. Penyerang Prancis itu mula-mula melepaskan tembakan yang melebar, lalu melihat sepakan jarak jauhnya ditepis Kovar ke atas mistar, sebelum kemudian menyia-nyiakan peluang besar saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper asal Ceko itu. PSV lolos dari ancaman dan pada menit ke-29 justru berhasil mencetak gol di ujung lapangan yang lain.

Bajraktarevic mengirim bola dari sisi kanan ke depan gawang, di mana kiper Heerenveen Bernt Klaverboer hanya bisa menghalau umpan silang itu sebagian. Bola jatuh tepat ke kepala Til, yang menanduk masuk bola menjadi 1-0 di tiang jauh. Bagi pemain internasional Belanda itu, gol tersebut menjadi gol kelimanya di liga dalam delapan pertandingan musim ini.

Tiga menit setelah gol pembuka, muncul momen kontroversial yang melibatkan Van Bommel, yang mengenai wajah Sam Kersten dengan kakinya setelah menerima bola panjang dari Kovar. Bek Heerenveen itu harus mendapat perawatan, tetapi wasit Joey Kooij tetap tidak mengeluarkan kartu dan hanya memberikan tendangan bebas. Setelah itu pun Heerenveen tetap berbahaya, meski Linday gagal memaksimalkan peluang besar sesaat sebelum turun minum.

Setelah babak kedua dimulai, PSV nyaris tak bisa lepas dari tekanan Heerenveen. Dylan Vente menendang tendangan bebas ke pagar hidup, sementara Courtens dan Vente kemudian memanfaatkan kekacauan lini belakang lawan tanpa benar-benar mampu mencetak gol. Pada menit ke-57, Kersten terjatuh setelah terjadi kontak dengan Kovar yang keluar jauh dari sarangnya, tetapi Kooij tidak melihat alasan untuk memberikan tendangan bebas kepada tim tamu.

Beberapa menit kemudian, PSV kembali lolos dari keputusan besar wasit. Obispo, yang sudah lebih dulu mendapat kartu kuning, menahan lawan, tetapi tidak diberi kartu kuning kedua, yang memicu frustrasi besar dari gelandang Heerenveen, Linday, yang justru ikut diganjar kartu karena protesnya. Tak lama setelah itu, Bosz memutuskan untuk bertindak dan menarik Obispo keluar, sementara Perisic dan Filip Kostic juga masuk ke lapangan.

Pergantian itu hampir langsung membuahkan hasil, karena pada menit ke-68 PSV menggandakan keunggulan lewat sepak pojok Perisic. Kostic menanduk bola ke arah gawang, yang kemudian masuk melewati garis via Linday, sementara Maas Willemsen datang terlambat untuk mencegah gol tersebut.

Heerenveen tak lagi mampu membuat pertandingan kembali menegangkan. Pada menit ke-82, Bosz juga memberi debut kepada Shuryjano Cornecion yang baru berusia delapan belas tahun di tim utama PSV, setelah itu tim asal Eindhoven tersebut menuntaskan laga dengan nyaman. Mijnans nyaris mencetak gol ketiga, tetapi tembakannya dari jarak enam belas meter tipis melebar. Skor pun tetap 2-0.