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imago-sport-1081029088.jpgDeFodi Images
Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

PSV ingin memulangkan kembali mantan pemain bintangnya, tetapi menghadapi masalah

Transfers
PSV
Bayer Leverkusen
M. Tillman

Malik Tillman mungkin sudah bisa meninggalkan Bayer Leverkusen lagi pada musim panas ini, demikian dilaporkan Sky Sport. PSV disebut sangat ingin memulangkan gelandang berusia 24 tahun itu, tetapi menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad ada kendala.

Tillman meninggalkan PSV untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada musim panas 2025. Klub Jerman itu saat itu memanfaatkan klausul pelepasan dalam kontrak gelandang serang tersebut dan membayar 35 juta euro.

Satu tahun setelah kedatangannya, kepergian baru pun tidak tertutup kemungkinan. Leverkusen bersedia bekerja sama dalam transfer, tetapi hanya jika ada nominal 'luar biasa' yang diajukan.

Berapa tepatnya yang diminta Leverkusen untuk Tillman tidak diketahui. Namun, yang jelas PSV ingin kembali menyambut pemain internasional Amerika Serikat itu di Eindhoven.

Menurut ED, kepulangan sang juara bertahan saat ini memang 'tidak realistis'. PSV tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya transfer di kisaran 30 hingga 35 juta euro.

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PSV

Skema peminjaman untuk sementara juga tampaknya belum bisa menjadi jalan keluar bagi klub asal Eindhoven itu. "Klub Jerman itu terbuka untuk penjualan, peminjaman saat ini masih belum menjadi pembahasan," tulis Elfrink mengenai situasi Tillman.

Tillman masih terikat kontrak di Jerman hingga pertengahan 2030. Nilai pasarnya menurut Transfermarkt diperkirakan mencapai tiga puluh juta euro.

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