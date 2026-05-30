PSV hampir mencapai kesepakatan dengan klub Belanda lainnya: transfer musim panas pertama hampir rampung

Niek Schiks akan dipinjamkan oleh PSV ke RKC Waalwijk pada musim depan. Hal ini dilaporkan oleh Voetbal International. Selain itu, kontrak kiper berusia 22 tahun tersebut di Eindhoven, yang berlaku hingga 2027, akan diperpanjang.

Transfer pinjaman Schiks ini tidaklah mengejutkan. Pada bulan Maret lalu, jurnalis transfer Mounir Boualin telah melaporkan bahwa ia sangat diminati oleh klub asal Waalwijk tersebut. Kini tampaknya hal itu benar-benar akan terjadi.

Schiks telah melalui jenjang tim muda juara nasional dan selama empat tahun terakhir secara rutin menjadi penjaga gawang tim cadangan, di mana ia membela gawang sebanyak 20 kali pada musim lalu.

Akibat cedera yang dialami Matej Kovár dan Nick Olij, kiper ini melakukan debutnya untuk tim utama pada 8 Februari dalam pertandingan yang dimenangkan melawan FC Groningen (1-2). Schiks juga bertugas di bawah mistar gawang dalam pertandingan melawan FC Volendam, yang berakhir dengan kekalahan 2-1.

Kedatangan kiper baru sangat dibutuhkan di RKC. Yanick van Osch, Tom Bramel, dan Luuk Vogels semuanya memiliki kontrak yang akan berakhir.

Schiks akan bersaing terutama dengan Mark Spenkelink di klub yang finis di peringkat keenam pada musim Keuken Kampioen Divisie lalu. Spenkelink adalah kiper utama RKC musim lalu.

Dengan perpindahan sementara ini, Schiks mengikuti jejak Jeroen Zoet dan Jesper Uneken. Mereka juga dipinjamkan oleh PSV ke RKC.