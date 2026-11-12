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PSV Eindhoven telah membuka pembicaraan tingkat tinggi untuk merekrut gelandang veteran Napoli, Kevin De Bruyne, pada bursa transfer Januari mendatang. Juara bertahan Eredivisie itu berharap dapat membujuk pemain berusia 35 tahun tersebut meninggalkan Italia enam bulan sebelum kontraknya berakhir, meski Everton juga dikaitkan dengannya.

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Juara Belanda incar pengatur serangan veteran

Menurut Eindhovens Dagblad, PSV telah menjalin kontak dengan De Bruyne dalam upaya mendatangkan pemain pada musim dingin yang disebut akan menjadi rekrutan “astronomis” untuk memperkuat lini serang. Meski belum ada kesepakatan akhir, pemain tim nasional Belgia itu tidak menolak pendekatan PSV setelah bertahun-tahun bekerja bersama fisioterapis klub Eddy Pepels di tim nasionalnya. Sementara itu, laporan di Inggris pada awal pekan ini menyebut Everton juga mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya.

Perombakan skuad mendorong pendekatan pada musim dingin

Meski tetap menjadi starter reguler di Serie A dengan catatan empat gol dan satu assist musim ini, gelandang berpengalaman itu dipandang sebagai kandidat untuk hengkang pada pertengahan musim. Kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2027, sementara tim asuhan Massimiliano Allegri terpuruk di peringkat ke-10 dengan 15 poin dari 11 pertandingan. Media Belanda tersebut menyebut juara bertahan Eredivisie itu menginginkan tambahan daya gedor meski saat ini memiliki enam pemain sayap dalam skuadnya.

Upaya perekrutan itu dipicu kemungkinan kepergian Dennis Man pada tahun baru, sementara Sami Ouaissa masih menepi akibat masalah kebugaran. Alhasil, Ruben van Bommel, Ivan Perisic dan Esmir Bajraktarevic menjadi satu-satunya pilihan senior lain di sektor sayap, bersama pemain muda berusia 18 tahun Amir Bouhamdi, yang sudah rutin berlatih bersama tim utama menjelang promosi resminya.

Tuntutan gaji mengikuti pola sebelumnya

Dengan hanya setengah musim tersisa dalam kontraknya di Naples, gelandang pengatur serangan asal Belgia itu tidak akan membutuhkan biaya transfer yang besar pada musim dingin ini. Namun, sumber internal menunjukkan bahwa merekrut pemain elite dengan reputasinya akan memerlukan paket gaji besar, serupa dengan yang saat ini diterima Perisic.

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Mendatangkan veteran Kroasia itu ke Philips Stadion pada musim panas 2024 memberikan hasil yang sangat menguntungkan di Eindhoven, dan petinggi klub meyakini investasi serupa akan meningkatkan kualitas skuad saat ini. Setelah rumor dari Italia sampai ke Belanda pada awal bulan ini, jajaran petinggi bersedia mengeluarkan dana besar asalkan keseluruhan paket finansial tetap dalam batas yang wajar.

Laga tandang melawan Feyenoord berpotensi menjadi ajang debut

Negosiasi aktif antara kedua pihak kini terus berlanjut, dan beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah kesepakatan bisa tercapai sebelum bursa transfer dibuka. Sekalipun PSV menuntaskan perekrutan tersebut, peraturan kompetisi akan mencegah De Bruyne tampil dalam pertandingan Liga Champions mereka pada Januari. Dengan demikian, kesempatan paling awal baginya untuk menjalani debut di kompetisi domestik adalah laga tandang melawan rival perebutan gelar Feyenoord pada 10 Januari.