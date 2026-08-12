PSV dan Feyenoord mendapat persaingan sangat ketat dalam perebutan Geertruida

Lutsharel Geertruida bukan hanya diminati PSV dan Feyenoord, tetapi juga mendapat ketertarikan dari Arab Saudi, La Liga, dan Liga Primer, demikian dilaporkan cabang Jerman dari Sky Sports.

Mengikuti laporan De Telegraaf , media Jerman itu menyebut RB Leipzig menginginkan dana sebesar 20 juta euro untuk sang bek.

Leipzig ingin melepas bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu, tetapi hanya lewat penjualan permanen. Opsi peminjaman sepenuhnya sudah tertutup.

Pemain kelahiran Rotterdam itu menurut Eindhovens Dagblad sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSV, tetapi Feyenoord berusaha membajak transfer tersebut.

Klub-klub Belanda masih cukup keberatan dengan harga yang diminta Leipzig, meski 20 juta euro lebih mudah dipenuhi oleh klub-klub dari Inggris dan Arab Saudi.

Geertruida bermain untuk Sunderland dengan status pinjaman pada musim lalu. Di klub Inggris itu, ia memberikan kesan yang baik, sehingga setelah Jurriën Timber mundur, ia ikut dibawa ke Piala Dunia.