'PSV bisa meraup keuntungan dari pemain yang akan berlaga di Piala Dunia berkat minat Napoli'

Matej Kovár menjadi incaran utama Napoli, demikian dilaporkan oleh Corriere dello Sport dan pakar transfer Gianluca Di Marzio. Klub papan atas Italia tersebut melihat kiper PSV berusia 26 tahun itu sebagai calon pemain baru untuk musim depan, tergantung pada perkembangan seputar kiper-kiper yang saat ini ada dalam skuad.

Kovár tampil mengesankan musim lalu di Eindhoven. Kiper asal Ceko ini awalnya dipinjam dari Bayer Leverkusen, namun PSV memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai lima juta euro pada Januari lalu. Dengan demikian, klub asal Eindhoven ini mengikat kiper berusia 26 tahun tersebut hingga musim panas 2030.

Kiper ini memenangkan persaingan dengan Nick Olij selama pramusim dan kemudian berkembang menjadi kiper utama yang tak terbantahkan. Di semua kompetisi, Kovár tampil dalam 44 pertandingan resmi untuk PSV, di mana ia mencatatkan delapan clean sheet.

Dengan Kovár sebagai penjaga gawang, PSV menjalani musim yang sukses. Tim asal Eindhoven ini merebut gelar juara liga dan mencatatkan kemenangan impresif 6-2 atas Napoli di fase grup Liga Champions. Pertandingan itulah yang mungkin memberikan kesan ekstra kepada klub papan atas Italia tersebut mengenai sang kiper.

Menurut Di Marzio, Napoli memantau situasi Kovár dengan cermat. Klub papan atas Italia tersebut mempertimbangkan kemungkinan hengkangnya Alex Meret dan Vanja Milinkovic-Savic. “Jika salah satu dari keduanya pergi, Napoli bisa merekrut Kovár,” kata jurnalis transfer Sky Sport Italia tersebut.

Napoli telah menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru. Allegri dilaporkan terkesan dengan Kovár.

Untuk saat ini, belum jelas apakah PSV bersedia bekerja sama dalam transfer ini. Kovár dianggap sebagai kiper utama yang diincar untuk musim baru dan menurut Transfermarkt memiliki nilai pasar sebesar delapan juta euro.

Kovár sedang mempersiapkan diri bersama Republik Ceko untuk Piala Dunia di Amerika Utara, di mana negara tersebut berada di Grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.