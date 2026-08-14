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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

PSV bisa mengucapkan selamat tinggal pada jutaan euro: transfer besar Couhaib Driouech batal total

Transfers
PSV
Rangers
C. Driouech

Couhaib Driouech ternyata tidak melanjutkan kariernya di Rangers, demikian dilaporkan pengamat klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad pada Jumat. Pihak-pihak yang terlibat dalam beberapa hari terakhir tidak mencapai kesepakatan di Glasgow, sehingga pemain sayap itu kembali ke PSV.

Penyerang berusia 24 tahun itu sudah berada di Skotlandia untuk menuntaskan transfernya, tetapi kini PSV gagal mendapatkan hingga 8 juta euro.

Apa yang sebenarnya terjadi masih belum jelas untuk saat ini, tetapi Driouech bagaimanapun juga akan kembali ke Eindhoven.

Dalam rentang lima bulan, PSV untuk keempat kalinya melihat sebuah transfer batal. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo, dan Armando Obispo lebih dulu mengalami hal yang sama sebelum Driouech.

Tampaknya Driouech tidak akan segera kembali memainkan peran penting di PSV. Ia harus melewatkan pertandingan-pertandingan pertama musim ini karena cedera.

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Selain itu, Driouech tampaknya telah disalip oleh pemain muda Amir Bouhamdi. Ia akan segera menandatangani kontrak baru di Philips Stadion.

Pada Sabtu malam, PSV kembali beraksi. Klub asal Eindhoven itu akan bertandang ke markas Excelsior pada pukul 20.00. Akhir pekan lalu, PSV hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Fortuna Sittard.

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