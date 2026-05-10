PSV bisa membantu Ajax meraih tiket ke babak kualifikasi Liga Champions pada hari terakhir

PSV dapat memainkan peran penting dalam perebutan posisi ketiga pada hari terakhir kompetisi. Tim asal Eindhoven ini akan berhadapan dengan FC Twente dan dengan demikian dapat secara tidak langsung menentukan apakah Ajax akan gagal lolos ke babak kualifikasi Liga Champions. Ajax saat ini tertinggal tiga poin dari klub asal Enschede tersebut dan tampaknya membutuhkan keajaiban.

Ajax gagal menang di kandang sendiri melawan FC Utrecht (1-2), sehingga tim asal Amsterdam ini hanya memiliki sedikit harapan untuk merebut posisi ketiga. Namun, masih ada secercah harapan menjelang hari terakhir pertandingan di Vriendenloterij Eredivisie.

PSV, yang akan menjamu FC Twente akhir pekan ini, bisa mengubur ambisi tersebut hanya dengan hasil imbang. Dalam skenario tersebut, Ajax tidak lagi memiliki peluang untuk finis di posisi ketiga dan terpaksa mengikuti babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa. Jika PSV menang dan Ajax mengalahkan sc Heerenveen, posisi ketiga masih bisa jatuh ke tim yang saat ini berada di peringkat kelima. Syaratnya, NEC tidak boleh menang di kandang melawan Go Ahead Eagles.

FC Twente sendiri tampil gemilang dengan mengalahkan Sparta Rotterdam secara meyakinkan 4-0. Tim asuhan John van den Brom kini berada di posisi ketiga dan sebagian besar nasib tiket ke babak kualifikasi Liga Champions ada di tangan mereka sendiri.

Meskipun demikian, Tukkers belum sepenuhnya aman jika terjadi hasil imbang. NEC masih bisa menyalip Twente jika menang atas Go Ahead. Selisih gol kedua tim saat ini sama, sehingga setiap gol pada hari terakhir sangat penting.

Ajax juga masih harus berjuang. Tim asal Amsterdam ini akan bertandang ke SC Heerenveen dan harus menang di sana untuk tetap memiliki peluang merebut posisi ketiga yang sangat didambakan. Dengan demikian, hari terakhir menjanjikan akhir yang menegangkan, di mana PSV secara tidak sengaja bisa memainkan peran utama.

Namun, pelatih Peter Bosz tidak mau mendengar hasil selain kemenangan. "Kami ingin menang," demikian peringatan yang telah disampaikan kepada Twente. Dalam laga tandang terakhir musim ini, PSV tidak mengalami kesulitan berarti melawan Go Ahead dan berhasil menang dengan skor 1-4.