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PSV mengincar alternatif untuk Kevin De Bruyne. Klub asal Eindhoven itu mempertimbangkan Ardon Jashari dari AC Milan, menurut laporan Sky Sports edisi Swiss.

PSV ingin mendatangkan gelandang baru pada Januari dan sudah cukup lama berupaya merekrut De Bruyne. Mereka telah mencapai kesepakatan kontrak dua tahun dengan pemain asal Belgia itu.

Namun, kesepakatan dengan klub De Bruyne, Napoli, belum tercapai. PSV telah mengajukan tawaran dua juta euro, sementara Napoli menginginkan sekitar tujuh juta euro.

Belum jelas apakah transfer itu akan terwujud. Karena itu, PSV mencari alternatif dan Jashari masuk dalam radar mereka.

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PSV ingin meminjam gelandang Swiss milik AC Milan itu dengan opsi pembelian. Pihak klub Italia tersebut juga tidak menutup kemungkinan melepas sang pemain.

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Menurut Sky Sports, pemuncak klasemen Eredivisie itu sudah menghubungi pihak Jashari. Sang pemain sendiri terbuka terhadap kepindahan, termasuk dengan status pinjaman, ke Eindhoven.

Pemain yang telah 16 kali membela tim nasional Swiss itu didatangkan dari Club Brugge pada musim panas 2025 seharga 36 juta euro, tetapi belum benar-benar menunjukkan kemampuannya di Milan.

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Dalam 32 pertandingan bersama klub besar yang tengah terpuruk itu, ia hanya mencetak satu gol dan menyumbang dua assist. Gol tersebut dicetaknya akhir pekan lalu saat timnya menang 5-1 atas Frosinone.

Pada usia 22 tahun, Jashari telah tampil 16 kali untuk Swiss dan semasa di Club Brugge dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di Eropa.