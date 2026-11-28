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PSV mengincar alternatif untuk Kevin De Bruyne. Klub asal Eindhoven itu mempertimbangkan Ardon Jashari dari AC Milan, menurut laporan Sky Sports edisi Swiss.

PSV ingin mendatangkan gelandang baru pada Januari dan sudah beberapa waktu berupaya merekrut De Bruyne. Kesepakatan kontrak dua tahun telah dicapai dengan pemain asal Belgia itu.

Namun, PSV belum mencapai kesepakatan dengan klub De Bruyne, Napoli. PSV telah mengajukan tawaran dua juta euro, sementara Napoli menginginkan sekitar tujuh juta euro.

Belum pasti apakah transfer itu akan terwujud. Karena itu, PSV mencari alternatif dan Jashari masuk dalam radar mereka.

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PSV ingin meminjam gelandang asal Swiss itu dari AC Milan dengan opsi pembelian. Klub Italia tersebut juga tidak keberatan jika sang pemain pergi.

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Menurut Sky Sports, pemuncak klasemen Eredivisie itu telah menghubungi pihak Jashari. Sang pemain sendiri setidaknya terbuka untuk pindah ke Eindhoven, baik sementara maupun permanen.

Pemain yang telah 16 kali memperkuat timnas Swiss itu bergabung dari Club Brugge pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 36 juta euro, tetapi belum benar-benar tampil menonjol di Milan.

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Dalam 32 pertandingan untuk klub besar yang tengah terpuruk itu, ia hanya mencetak satu gol dan menyumbang dua assist. Gol tersebut dicetaknya pada akhir pekan lalu saat menghadapi Frosinone dalam kemenangan 5-1.

Di usia 22 tahun, Jashari sudah 16 kali tampil untuk Swiss dan semasa di Club Brugge dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di Eropa.