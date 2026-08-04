Kodai Sano absen dari skuad NEC untuk duel Liga Champions melawan Olympiakos pada Selasa malam. Gelandang Jepang itu kembali ke Belanda untuk menjalani tes medis di PSV, sebagaimana dilaporkan sumber kepada Voetbalzone.

Sano sudah cukup lama diminati klub-klub dari Eredivisie maupun luar negeri. Ajax dan PSV menunjukkan minat. Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad melaporkan pada Senin malam bahwa NEC dan PSV kini sama-sama ‘melunak’.

Sumber-sumber tepercaya kini mengonfirmasi kepada Voetbalzone bahwa Sano tidak masuk dalam skuad pertandingan klub asal Nijmegen tersebut. Gelandang itu naik pesawat ke Belanda dan akan menjalani tes medis di Eindhoven.

Awalnya NEC disebut meminta sekitar delapan belas juta euro termasuk bonus. Namun, klub asal Nijmegen itu melunak dan kabarnya akan menerima lima belas juta euro termasuk bonus untuk gelandang bertahan tersebut.

PSV sebelumnya sempat menghentikan negosiasi karena pemain Jepang berusia 22 tahun itu dinilai terlalu mahal. Namun, NEC kini mengizinkan gelandang penting itu mendapatkan kepindahan yang diinginkannya ke juara bertahan liga.

Tim asuhan Dick Schreuder akan menghadapi Olympiakos di Yunani pada Selasa malam pukul 20.00. NEC untuk pertama kalinya dalam sejarah klub tampil di babak kualifikasi Liga Champions.

Jika klub asal Nijmegen itu memenangkan duel dua leg tersebut, mereka akan menghadapi Union Sint-Gillis atau Bodø/Glimt di play-off. Tim mana yang akan menjadi lawan bergantung pada pemenang duel dua leg itu.