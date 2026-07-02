PSV all-out membidik talenta unggulan dengan nilai pasar sebesar 27 juta euro

PSV sedang mengupayakan kedatangan Nathan De Cat, demikian dilaporkan jurnalis transfer Mounir Boualin pada Kamis. Gelandang berusia 17 tahun dari Anderlecht ini dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Belgia.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar De Cat mencapai 27 juta euro. Namun, kontraknya bersama Anderlecht akan berakhir pada musim panas 2027.

Oleh karena itu, PSV berharap dapat segera mengambil langkah. Anderlecht harus menjual De Cat atau memperpanjang kontraknya untuk mencegah kepergiannya secara gratis.

Segala indikasi saat ini mengarah pada penjualan pada musim panas. Sebelumnya, remaja tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke TSG Hoffenheim.

De Cat bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Jerman tersebut, namun Anderlecht tidak menyetujui jumlah tawaran (yang tidak diungkapkan). Hoffenheim kini sedang mengupayakan kedatangan Kodai Sano, yang akan dibeli dari NEC.

PSV ingin menjadikan De Cat sebagai pemain kunci dalam skuad asuhan Peter Bosz. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 53 pertandingan resmi bersama Anderlecht. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, remaja ini mencetak empat gol dan memberikan lima assist.