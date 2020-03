PSSI Pers Galang Dana Bantu Tenaga Medis & Masyarakat Perangi Virus Corona

Upaya ini merupakan tindakan nyata untuk memerangi virus corona yang merajalela di tanah air.

PSSI Pers melakukan penggalangan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona (COVID-19). Penggalangan dana ini juga diniatkan untuk tendang Virus Corona dari bumi pertiwi, Indonesia.

Penggalangan dana ini bertemakan Aksi 1000 Masker dan 1 Hand Sanitizer, dengan hastag #PSSIPerspedulirekan dan #KeluargaSepakbolaMelawanCorona.

Seluruh dana yang disumbangkan melalui PSSI Pers akan dibelikan 1000 masker dan 50 liter hand sanitizer dengan sasaran utama yaitu rumah sakit. Rumah sakit tentu untuk para pahlawan petugas medis yang bekerja.

Lebih banyak tim

"Kami ingin jadi terdepan ikut membantu para pahlawan petugas medis memberantas COVID-19 yang sudah mengkhawatirkan. Kita tahu banyak petugas medis yang gugur. Kita tahu di rumah sakit saja kekuarangan APD (Alat pelindung diri), masker, hingga hand sanitizer. Ini akibat dari penimbunan yang dilakukan beberapa oknum tak bertanggung jawab," kata ketua koordinatoriat PSSI Pers, Zainal Hasan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Bagaimana kalau petugas medis kepapar virus sebagai garda terdepan. Siapa yang merawat para pasien. Jadi kita harus bantu mereka juga dengan tetap di rumah. Stay at home, work from home, dan work from heart dengan penggalangan dana ini untuk bantu mereka," tambahnya.

Penggalangan dana ini pertama akan dilakukan sepekan untuk pembelian 1000 masker dan 50 liter hand sanitizer bagi tenaga medis. Jika dana ada lebih, PSSI Pers akan langsung mengalokasikannya untuk masker dan hand saitizer bagi masyarakat, atau rekan-rekan wartawan yang tidak bisa work from home.

Bagi siapa pun yang ingin menyisihkan rezekinya bisa menyumbang melalui rekening PSSI Pers atas nama Bendarahara PSSI Pers, Fitri Apriani BCA 7771153457. Info lebih lanjut untuk transparansi kegiatan penggalangan dana ini bisa dilihat melalui akun Instagram PSSI Pers, @pssi.pers.