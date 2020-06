PSSI Pastikan Belum Ada Perubahan Jadwal Piala Dunia U-20 2021

Dijadwalkan Piala Dunia U-20 dilaksanakan pada 20 Mei sampai 12 Juni 2021, di Indonesia.

Perhelatan Piala Dunia U-20 2021, yang dilaksanakan di Indonesia masih sesuai dengan jadwal awal. Walau pandemi virus corona melanda, tetap melakukan persiapan untuk menggelar ajang tersebut.

PSSI terus melakukan koordinasikan dengan FIFA untuk menyampaikan perkembangan terbaru tentang persiapan Piala Dunia U-20. Hal ini untuk melaporkan Indonesia, siap untuk menjadi tuan rumah.

Laporan tersebut disampaikan PSSI saat melakukan rapat virtual dengan dengan Men’s Tournament Manager FIFA, Christian Schmolzer. Pertemuan ini juga diikuti Head of Youth Tournament FIFA Roberto Grassi.

"Sejauh ini, jadwalnya tidak berubah, 20 Mei – 12 Juni tahun depan. Kami melaporkan kepada FIFA terkait persiapan berbagai bidang jelang pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021," kata wakil sekjen PSSI Maaike Ira Puspita dalam laman PSSI.

"Antara lain bidang project management, communications and media relations, finance and administration, legal, marketing and sponsorship, travel, transportation and logistic, safety and security, operations, competitions, referee, broadcasting media and communications, dan lain-lain," Ira menambahkan.

Ira menyatakan FIFA merespons baik dengan laporan yang diberikan tersebut. Ia menegaskan pihaknya bakal terus bekerja keras agar Piala Dunia U-20 dapat berjalan dengan sukses.

"Kami juga mengirimkan update dan melaporkan perkembangan situasi terkini di Indonesia kepada FIFA. Dan FIFA menyambut baik tentang laporan kami, selanjutnya mereka akan terus melakukan korespondensi dan rapat bersama PSSI terkait persiapan Piala Dunia," ujarnya.

Tak hanya melaporkan perkembangan kepada FIFA. Beberapa waktu lalu PSSI bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, untuk menyampaikan laporan terbaru tentang persiapan Piala Dunia U-20.