PSSI Minta Maaf Atas Aksi Suporter Persija Jakarta & Persib Bandung

Padahal PSSI sudah berkomunikasi dengan kedua kelompok suporter tersebut agar tidak ada kejadian seperti ini.

PSSI menyampaikan permintaan maaf terkait aksi suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Federasi sepakbola nasional tersebut prihatin dengan tindakan yang mereka lakukan.

Pendukung Persija menggelar konvoi di sejumlah jalanan Jakarta, usai tim kesayangannya menjadi juara Piala Menpora. Akibatnya, petugas kepolisian mesti turun tangan untuk membubarkannya.

Sementara, pendukung Persib yang kecewa karena timnya gagal juara melempari Graha Persib dengan batu dan benda tumpul lainnya. Bahkan, mereka sampai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berasal dari Jakarta.

Satu di antara yang terkena pemeriksaan tersebut adalah mobil dari kakak penjaga gawang Persib Aqil Savik. Kendaraan tersebut dirusak dan dicoret-coret oleh mereka.

"Untuk pendukung Persija sebelumnya kami sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Ketua The Jakmania [Diky Soemarno] agar tidak ada suporter yang datang ke stadion, nonton bareng dan melakukan konvoi kemenangan," kata Head of Dept Suporter Development and Fan Engagement PSSI, Budiman Dalimunthe, dikutip laman resmi federasi.

"Pengurus Jakmania sudah memberikan arahan kepada anggotanya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan di Solo, pendukung Persija mampu menahan diri untuk tidak merayakan euforia di jalan," Budiman menambahkan.

Tak hanya ke suporter Persija saja, Budiman menyatakan juga berkomunikasi dengan pendukung Persib. Ia berbicara kepada Heru Joko yang menjabat sebagai ketua Viking Persib Club.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Bobotoh sebelumnya kami sudah kami edukasi dan berikan arahan kepada mereka agar tidak datang stadion, nonton bareng, konvoi atau membikin kerumunan. Namun mereka secara spontan malah melakukan tindakan-tindakan yang membuat kerugian. Tentu hal ini sangat kami sayangkan dan semoga kedepan tidak terjadi lagi," ucapnya.

"Terkait euforia spontan di Jakarta dan aksi di Bandung, kami juga mohon maaf. Insyaallah kami akan lebih intens berkomunikasi dengan teman-teman suporter semua klub agar tidak hanya mengawal dan menjaga kondusifitas di kota-kota penyelenggara tetapi juga intens mencegah euforia dan aksi kecewa di kota asal [domisili] tim yang sedang bertanding," ia menambahkan.

Persija keluar sebagai juara Piala Menpora setelah mengalahkan Persib dengan agregat 4-1. Pada leg pertama pasukan Sudirman menang dua gol dan balas dan di leg kedua menekuk Maung Bandung 2-1.