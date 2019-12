PSS Sleman Tak Perpanjang Kontrak Seto Nurdiyantoro?

Manajemen menyampaikan ucapan terima kasih kepada Seto dengan latar belakang lagu bernuansa perpisahan.

Unggahan manajemen PSS Sleman terkait ucapan terima kasih kepada Seto Nurdiyantoro yang dianggap sukses membawa Super Elang Jawa bertahan di Liga 1 mengundang pertanyaan suporter.

Melalui akun Instagram resmi klub, manajemen mengucapkan terima kasih kepada Seto yang dapat memenuhi target tetap berkompetisi di Liga 1. PSS menjadi satu-satunya tim promosi 2018 yang tetap berlaga di kompetisi kasta tertinggi.

“Salah satu target terpenting PSS musim ini berhasil dilalui, yakni bertahan untuk Liga 1 2020,” demikian pernyataan manajemen.

“Tanpa mengecilkan peran elemen lain di tubuh tim, tampaknya perjalanan musim ini tak bisa dilepaskan dari tangan dingin dan kepandaian coach Seto dalam meramu skuad yang ada. Terima kasih, coach untuk musim ini!”

Hanya saja, unggahan itu menimbulkan pertanyaan dari kalangan suproter. Video yang memperlihatkan ucapan terima kasih pemain untuk sang pelatih itu dilatarbelakangi lagu See You Again. Lagu itu menjadisalah satu soundtrack film laga Furious 7 sekaligus tribut kepada mendiang Paul Walker yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat syuting belum selesai.

Sebelumnya, Seto juga sempat menyampaikan kekecewaan kepada manajemen, karena memperpanjang kontrak bek asal Spanyol Alfonso de la Cruz yang tidak masuk ke dalam rekomendasi pemain untuk dipertahankan.

Seto juga telah memberikan syarat mengenai persiapan menghadapi musim 2020. Seto menginginkan terlebih dulu ada pembentukan CEO yang dilanjutkan dengan manajer, dan pelatih.

