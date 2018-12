PSM Makassar & Persita Tangerang Lega Lolos Ke 32 Besar

View this post on Instagram

Komite disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi larangan PS Mojokerto Putra mengikuti kompetisi sepakbola nasional pada musim 2019 setelah terbukti terlibat pengaturan skor di pertandingan Liga 2. Ketua Komdis Asep Edwin mengutarakan, Mojokerto Putra terlibat dalam pengaturan skor ketika menghadapi Kalteng Putra pada 3 dan 9 November, melawan Persegres Gresik United (29/9), dan Aceh United (19/11). Di sisi lain, Krisna Adi Darma dilarang beraktivitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup. #PSMP #MatchFixing #Indonesia #Liga2

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 22, 2018 at 6:52am PST