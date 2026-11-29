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Palmeiras mengalahkan Estudiantes 1-0 di Montevideo untuk meraih gelar Copa Libertadores keempat mereka dan membuka peluang mencapai final Piala Interkontinental melawan juara Liga Champions, Paris Saint-Germain. Pelatih kepala Abel Ferreira memuji pergerakan dan kreativitas para pemainnya setelah memastikan tiket Palmeiras ke Qatar dan Piala Dunia Antarklub 2029.

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Palmeiras juarai Libertadores dan incar pertemuan dengan PSG

Palmeiras meraih gelar Copa Libertadores keempat mereka setelah mengalahkan Estudiantes 1-0 di Stadion Centenario, Montevideo, pada Sabtu. Hasil itu memastikan tempat mereka di Piala Interkontinental FIFA pada Desember di Qatar, tempat juara Liga Champions UEFA 2025-26 Paris Saint-Germain sudah menanti langsung di final. Ramon Sosa mencetak gol penentu yang membawa Palmeiras ke Timur Tengah, sekaligus memastikan tempat mereka di Piala Dunia Antarklub 2029.

Kemenangan itu membuat Palmeiras menyamai Flamengo sebagai klub Brasil dengan gelar Libertadores terbanyak sepanjang sejarah. Mereka juga kini menempati posisi keempat bersama dalam daftar keseluruhan, sejajar dengan Flamengo, River Plate, dan Estudiantes.

“Seniman sejati adalah para pemain”: rancangan taktik Abel

Pelatih kepala Abel Ferreira, yang kini menjadi pelatih tersukses dalam sejarah Palmeiras dengan 12 trofi dan tiga gelar Libertadores, mengungkapkan bahwa rencana taktik kemenangannya memadukan pembangunan serangan ala Brasil dengan permainan vertikal ala Argentina melalui pergerakan bergantian Arthur dan Jhon Arias.

“Yang saya katakan adalah: mereka harus bermain di lini yang berbeda. Saat Arthur turun, Arias harus menerobos,” kata Ferreira kepada ESPN. “Sepakbola Brasil membangun serangan dari belakang, lalu menyerang ke depan. Sepakbola Argentina lebih berorientasi ke depan. Saya memadukan keduanya: ketika yang satu bergerak mundur, yang lain harus bergerak maju.”

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Ferreira menegaskan staf pelatih hanya menyiapkan kerangka permainan sebelum membiarkan para pemain menentukan hasil pertandingan: “Setelah itu, apa yang akan dia lakukan adalah keputusan Arias, keputusan Arthur kami. Satu-satunya hal yang saya tuntut dari mereka adalah perilaku, karena, sejujurnya, seniman sejati adalah para pemain. Pelatih hanya perlu tidak memperumit keadaan.”

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Deretan rekor dan format Piala Interkontinental

Kemenangan pada Sabtu menjadi trofi ke-13 Palmeiras sejak 2020 dan memperpanjang rekor klub mereka menjadi 11 kemenangan beruntun dalam laga fase gugur pada 2026. Sementara itu, kapten Gustavo Gomez mencatatkan rekor klub dengan 14 gelar dan 17 penampilan di final.

Dalam format Piala Interkontinental FIFA yang diikuti enam tim, juara Liga Champions UEFA PSG langsung masuk ke final, sementara lima juara kontinental lainnya bertarung melalui babak gugur sebelumnya. Juara Liga Champions Elite AFC 2025-26 Al-Ahli dan juara Liga Profesional OFC 2026 Auckland FC telah bertemu dalam play-off putaran pertama untuk memperebutkan hak menghadapi juara Liga Champions CAF 2025-26 Mamelodi Sundowns di Piala Afrika-Asia-Pasifik FIFA. Palmeiras masuk pada putaran kedua dalam FIFA Derby of the Americas.

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Jadwal padat menuju pertemuan dengan Paris Saint-Germain

Sebelum kemungkinan menghadapi PSG di final Piala Interkontinental FIFA pada 16 Desember pukul 13.00 waktu Brasilia, Palmeiras harus menjalani rangkaian pertandingan berat di dua benua.

Palmeiras akan menghadapi Gremio di final Copa do Brasil hanya tiga hari sebelum bertemu juara Piala Champions CONCACAF 2026 Toluca di Stadion Jassim Bin Hamad pada 9 Desember. Pemenangnya akan menghadapi Mamelodi Sundowns dalam play-off FIFA Challenger Cup pada 12 Desember untuk memperebutkan hak melawan PSG.