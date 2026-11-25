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Hasil imbang 2-2 yang mendebarkan di Paris menyajikan duel taktik antara penguasaan bola yang terkontrol dan serangan transisi yang tajam. Kedua pelatih melakukan penyesuaian penting pada babak kedua dan saling membalas dalam pertandingan yang ditentukan oleh selisih tipis serta drama penalti.

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Duel taktik di Parc des Princes mempertemukan dua filosofi yang bertolak belakang dalam laga Eropa berisiko tinggi. Paris Saint-Germain memasuki pertandingan dengan niat menekan tim tamu lewat penguasaan bola yang teratur. Mereka menggunakan struktur 4-3-3 yang fleksibel untuk mengatur ruang dan memaksa AS Roma bertahan dalam blok rendah. Tujuan mereka jelas: memanfaatkan kemampuan Vitinha dan Fabián Ruiz dalam menjaga bola untuk mengendalikan tempo serta menciptakan peluang bagi para penyerang sayap dalam situasi satu lawan satu.

Sebaliknya, AS Roma menerapkan sistem 3-4-2-1 yang tangguh untuk mengeksploitasi ruang di belakang bek sayap PSG yang kerap maju menyerang. Tim tamu mengutamakan permainan vertikal ketimbang mempertahankan penguasaan bola. Mereka hanya mencatatkan 34% penguasaan bola, tetapi menghasilkan xG yang lebih tinggi, yakni 2,69. Dengan menempatkan Matiás Soulè dan Niccolò Pisilli di ruang antara sektor tengah dan sayap, Roma berupaya menarik bek tengah PSG keluar dari posisinya. Strategi itu membuahkan hasil sejak menit kelima.

Susunan taktik PSG

PSG tampil dalam formasi 4-3-3 yang saat menguasai bola lebih menyerupai 2-3-5. Vitinha berperan sebagai satu-satunya gelandang poros, mencatatkan 90 operan akurat dan menjadi penghubung utama antara lini pertahanan dan para pemain di posisi lebih maju. Pemicu tekanan mereka sangat berfokus pada bek sayap Roma. Setiap kali Nahuel Molina atau Wesley menerima bola dengan membelakangi gawang lawan, tiga pemain depan PSG merapat ke tengah untuk memaksa mereka kehilangan bola atau menyapu bola jauh dengan tergesa-gesa. Matvei Safonov memberikan opsi tambahan dalam membangun serangan dari belakang. Ia kerap berperan sebagai kiper yang maju keluar dari gawang agar para bek tengah, termasuk pencetak gol Illia Zabarnyi, dapat bergerak melebar.

Meski menguasai bola 66%, PSG kesulitan menembus pertahanan melalui tengah. Mereka sangat bergantung pada efektivitas bola mati, seperti terlihat dari gol penyama kedudukan Zabarnyi pada menit ke-31 yang berawal dari umpan sepak pojok. Saat bertahan, susunan mereka rentan terhadap transisi cepat. Garis pertahanan tinggi yang dijaga Willian Pacho dan Zabarnyi kerap diuji oleh permainan langsung Roma, sehingga PSG harus bertahan sambil mundur di ruang yang luas. Ketiadaan penyerang nomor sembilan tradisional hingga fase akhir pertandingan membuat upaya PSG membangun serangan sering kali hanya berputar di sekitar area pertahanan tanpa mampu secara konsisten menembus ketangguhan Evan Ndicka dan Gianluca Mancini di tengah.

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Susunan taktik AS Roma

Formasi 3-4-2-1 Roma menjadi contoh permainan transisi modern yang sangat efektif. Saat bertahan, mereka berubah menjadi 5-4-1, dengan kedua bek sayap turun jauh untuk meredam serangan PSG dari sisi lapangan. Mario Hermoso menjadi komponen taktik yang paling menonjol. Bermain sebagai bek tengah kiri, ia diberi kebebasan untuk maju hingga sepertiga akhir lapangan. Pergerakan yang tidak lazim ini menjadi pemicu gol pembuka: Hermoso merebut bola di area tinggi sebelum menuntaskan serangan yang turut ia awali. Statistik pertahanannya, yakni 12 intervensi dan tiga tekel, menunjukkan efektivitasnya dalam dua peran yang sulit diantisipasi PSG.

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Duet lini tengah Marten de Roon dan Manu Koné berfokus menjaga cakupan area secara horizontal, melindungi tiga bek di belakang mereka dan memaksa para pemain kreatif PSG bergerak ke sisi lapangan. Begitu merebut bola, mereka langsung mengalirkannya ke depan. Soulè menjadi pusat kreativitas utama, turun ke ruang pemain nomor sepuluh untuk berbalik dan menyebarkan operan kepada Santiago Castro. Pendekatan ini memungkinkan Roma menciptakan empat peluang besar meski jauh lebih sedikit menguasai bola. Hal itu membuktikan bahwa efektivitas di sepertiga akhir dapat mengatasi dominasi wilayah permainan.

Adu taktik

Pertarungan taktik paling menarik terjadi di sisi lapangan, khususnya antara bek sayap PSG dan bek sayap Roma. Pergerakan Achraf Hakimi yang terus maju menyerang akhirnya memaksa Wesley melakukan kesalahan dalam bertahan, yang berujung pada penalti yang dituntaskan Ousmane Dembélé. Namun, Roma membalas dengan memasukkan Donyell Malen. Kecepatan dan permainan langsungnya membuat Vitinha melakukan handball dalam situasi terdesak dan menghasilkan penalti kedua malam itu. Kedua tim terus menyesuaikan diri: setiap kali salah satu memperoleh keunggulan posisi, tim lainnya menemukan cara memanfaatkan ruang yang ditinggalkan.

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Penyesuaian selama pertandingan

Kedua pelatih menunjukkan keluwesan taktik melalui pergantian pemain. Masuknya Dembélé menggantikan Ferran Torres pada menit ke-59 merupakan keputusan penting dari bangku cadangan PSG. Perubahan itu mengalihkan serangan dari pendekatan yang terukur menjadi permainan yang bertumpu pada kemampuan individu untuk menarik perhatian lawan. Dampak langsung Dembélé melalui gol penalti membenarkan keputusan tersebut. AS Roma merespons dengan tiga pergantian pada menit ke-67, termasuk memasukkan Malen dan Daniele Ghilardi. Masuknya Malen secara khusus ditujukan untuk memanfaatkan kelelahan PSG saat bertransisi ke pertahanan. Gol penaltinya pada menit ke-78 memastikan hasil imbang.

Kesimpulan

Pada akhirnya, hasil 2-2 mencerminkan jalannya pertandingan secara adil. Banyaknya penguasaan bola PSG, yang menghasilkan 623 operan akurat, diimbangi oleh ancaman tajam Roma dengan xG 2,69. Faktor taktik yang menentukan hasil adalah pergantian pemain pada babak kedua: Dembélé memberi dorongan bagi PSG, sementara Malen menghadirkan permainan langsung yang dibutuhkan Roma untuk merebut satu poin. PSG memang mengendalikan ritme, tetapi model transisi agresif Roma dan kemampuan mereka menciptakan lebih banyak peluang besar membuktikan bahwa penguasaan bola tanpa kemampuan menembus pertahanan tetap berisiko di level tertinggi sepak bola Eropa.