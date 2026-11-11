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Paris Saint-Germain menetapkan winger Bayern Munich Luis Diaz sebagai target utama mereka pada bursa transfer Januari menyusul cedera parah yang membuat Khvicha Kvaratskhelia harus absen dalam jangka panjang. Luis Enrique dan Luis Campos kini tengah menyiapkan tawaran besar pada musim dingin untuk memboyong pemain asal Kolombia itu dari Bavaria.

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PSG mencari pengganti Kvaratskhelia

PSG terpaksa terjun ke bursa transfer pertengahan musim setelah Kvaratskhelia mengalami cedera parah. Winger asal Georgia itu mengalami robekan ligamen silang saat menghadapi Barcelona beberapa pekan lalu. Hasil pemeriksaan medis memastikan ia akan absen setidaknya selama enam bulan. Kemunduran serius ini membuat pelatih kepala Luis Enrique dan penasihat olahraga Luis Campos mempertimbangkan kembali rencana mereka.

Para petinggi PSG kini menyadari bahwa mereka harus segera merekrut winger berkualitas tinggi pada bursa transfer Januari mendatang. Mendapatkan pengganti papan atas dinilai penting untuk menjaga peluang mereka mencapai target musim ini.

Diaz menjadi prioritas pada Januari

Menurut media Kolombia Areacucuta, seperti dikutip Foot01, penyerang Bayern Diaz muncul sebagai target utama dalam pembahasan terbaru jajaran petinggi klub di Paris. Pemain berusia 29 tahun itu dipandang secara internal sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan besar di lini serang.

Diaz menjalani musim 2025-26 yang luar biasa di Bayern, dengan torehan 26 gol dan 23 assist di semua kompetisi. Meski mantan penyerang Liverpool itu sedang menjalani pemulihan dari robekan otot, PSG tetap bersedia mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya.

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Namun, sumber yang dekat dengan sang pemain segera meredam rumor transfer yang kian santer. Mereka menegaskan bahwa pemain timnas Kolombia itu saat ini hanya berfokus pada pemulihan fisik dan upaya kembali ke performa terbaiknya bersama Bayern.

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Sangat cocok dengan taktik Enrique

Menurut laporan yang sama, upaya PSG untuk merekrut Diaz menunjukkan strategi taktis mereka yang jelas untuk bursa transfer musim dingin. Tim perekrutan hanya akan menyetujui transfer pemain yang diyakini Enrique bisa langsung menempati posisi starter di sisi kiri.

Pemain asal Kolombia itu sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut. Para analis klub menyimpulkan bahwa gaya bermainnya yang dinamis sangat sesuai untuk menggantikan Kvaratskhelia. Pengalamannya di level tertinggi sepakbola Eropa juga menjadi jaminan bahwa ia akan siap langsung tampil.

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Meyakinkan Bayern untuk mengizinkan kepindahannya pada pertengahan musim tetap akan menjadi tantangan berat bagi PSG. Diaz masih terikat kontrak jangka panjang di Jerman hingga Juni 2029.

Bayern menghadapi ujian di bursa transfer musim dingin

Bursa transfer Januari yang kian dekat akan sangat menguji keteguhan Bayern dalam mempertahankan para pemain bintang di lini serang mereka. Klub itu menunjukkan sikap tegas dalam negosiasi enam bulan lalu ketika berhasil menahan tekanan kuat dari Real Madrid untuk Michael Olise.

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PSG kini harus menyiapkan tawaran finansial dengan cermat jika ingin mewujudkan transfer pemain ternama itu. Klub tersebut jelas memiliki dana yang dibutuhkan untuk menguji keteguhan Bayern dalam mempertahankan winger andalannya.