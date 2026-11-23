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Bisakah PSG menjuarai Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam tiga tahun tanpa dua pemain bintang seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Désiré Doué? Itulah tantangan bagi PSG, yang harus mengejar tiga gelar bersejarah tanpa dua pemain terbaiknya. Keduanya mengalami cedera serius dalam rentang beberapa pekan, yang praktis mengakhiri musim mereka.

Juara Eropa dua kali itu kini berada di persimpangan jalan: mendatangkan tambahan penyerang pada Januari atau mengandalkan para penyerang yang sudah ada dalam skuad Luis Enrique, meski kekuatan lini tersebut nyaris berkurang separuh, baik dari segi kualitas maupun jumlah.

Tim terbaik di dunia selama dua musim terakhir pun tidak bisa kehilangan dua bintangnya, apalagi keduanya bermain di lini serang. Karena itu, alarm bahaya mulai berbunyi di Paris Saint-Germain. Bursa transfer musim dingin semakin dekat. Direktur olahraga Luis Campos bersama sang pelatih harus segera menentukan strategi, memilih langkah, dan mencari solusi.

"Saya tidak memikirkannya sekarang, kami adalah sebuah tim. Kami selalu terbuka terhadap segala kemungkinan di bursa transfer, tetapi semuanya tidak akan bergantung pada satu pemain yang cedera. Kami akan melewati masa ini sebagai sebuah tim," kata pelatih asal Spanyol itu, yang kini kehilangan dua pemain kunci di lini serangnya saat memasuki periode penting musim ini.

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Sambil menunggu kedua pemain yang harus absen lama itu kembali, Luis Enrique masih memiliki, jika bisa disebut demikian, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnès Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts dan Quentin Ndjantou.

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Menurut laporan L'Équipe, klub menyadari perlunya bergerak di bursa transfer, tetapi sedang mempertimbangkan langkahnya dengan cermat. Situasi idealnya adalah mengulang keberhasilan Januari 2025, ketika kedatangan Kvara menjadi penentu gelar Liga Champions pertama mereka. Namun, kali ini tugas tersebut tampak sangat rumit karena PSG memiliki fleksibilitas keuangan yang terbatas dan mencari profil pemain tertentu.

Klub asal Paris itu memang membutuhkan penyerang, tetapi pemain tersebut harus memiliki karakteristik tertentu dan memenuhi kebutuhan khusus Luis Enrique. Pelatih asal Asturias itu menginginkan pemain serang yang serbabisa, mampu memahami pergerakan yang harus dilakukan di lini depan, piawai dan aktif dalam melakukan tekanan, turut berperan tanpa bola, serta bisa menyatu dengan tim yang sudah terbentuk, meski kerap harus duduk di bangku cadangan. Singkatnya, profil seperti itu tidak mudah ditemukan.

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Di Parc des Princes, mereka harus memutuskan apakah akan melanjutkan kebijakan merekrut talenta muda seperti Godts dan Akliouche, atau apakah banyaknya pemain cedera akan mendorong perubahan strategi dengan berinvestasi pada pemain yang lebih berpengalaman dan sudah terbiasa bermain di level tertinggi. Pada tahap musim ini, PSG mungkin tidak lagi mampu menunggu pemain muda berbakat lain berkembang.

Karena alasan tersebut, PSG bersiap menjadi pemain utama pada jendela transfer berikutnya. Meski sadar klub pemilik pemain incaran mereka akan menaikkan harga para pemainnya karena situasi sulit yang dihadapi PSG, tim asuhan mantan pelatih Roma itu sudah memiliki daftar panjang calon rekrutan.

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Daftar itu mencakup pemain muda berprospek besar seperti Prestianni, Maza dan El Mala, kejutan besar Ligue 1, Brunner dari Monaco, hingga pemain bintang yang juga diincar banyak klub. PSG tertarik kepada Kroupi, bintang baru sepak bola Prancis yang baru dipanggil Zidane dan menjadi pemain andalan Bournemouth.

Ia merupakan pilihan utama, tetapi opsi lain belum dikesampingkan, mulai dari rekan setimnya, pemain asal Brasil Rayan, hingga dua pemain senegaranya, Endrick dan Estevao. Nama Nusa, pemain Norwegia di Leipzig yang beberapa kali nyaris pindah ke Serie A, serta Marcus Thuram berada lebih jauh dalam daftar. Inter ingin mempertahankan Thuram dengan kontrak baru, sementara bagi PSG ia akan menjadi solusi yang siap langsung dimainkan.